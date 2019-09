Ilustračná snímka. Foto: Polícia SR/Facebook Foto: Polícia SR/Facebook

Bratislava 25. septembra (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila dve poľnohospodárske firmy z pokusu o podvod. Informoval o tom v stredu portál aktuality.sk. Prípad súvisí s dlhodobými spormi medzi farmárom Františkom Oravcom a dvoma firmami skupiny Esin group. Obidve strany sa vzájomne obviňujú z úmyselného kríženia pozemkov, ktoré komplikuje čerpanie dotácií.Vyšetrovatelia vzniesli obvinenie voči firmám Mold-Trade a Agro-Valaliky. Obidve patria do Esin group, ktorá má podľa portálu prepojenia na finančníkov z J&T. Obvinenie sa týka aj štatutárneho zástupcu oboch spoločností Štefana Tóbisa. Podľa NAKA sú on a jeho firmy podozriví zo spáchania dvoch trestných činov – zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu, oba v štádiu pokusu.Podľa vyšetrovateľov mal v roku 2017 Tóbis ako člen predstavenstva Agro-Valaliky a konateľ Mold-Trade zažiadať o priame agrodotácie na poľnohospodársku pôdu s rozlohou viac ako 3600 hektárov. Firmy si nárokovali aj ďalšiu finančnú podporu na hospodárenie v znevýhodnených podmienkach či na ekologické farmárčenie. Podľa polície však na veľkú časť z pozemkov nemali nárok, a preto ani nemohli zažiadať o vyplatenie peňazí od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Nárok na ne má mať farmár Oravec.Vyšetrovatelia vyčíslili možnú škodu na približne 130.000 eur, o ktoré mohol prísť štát, respektíve EÚ. Dotácie PPA zatiaľ nepreplatila.Tóbis bol vo svojom vyjadrení zdržanlivý.reagoval pre aktuality.sk.PPA zatiaľ nechcela rozhodnutie vyšetrovateľov komentovať.uviedol tlačový odbor ministerstva pôdohospodárstva.Oravec v tejto súvislosti upozornil, že už síce vyhral viacero súdov ohľadom ďalších sporov a polícia vzniesla trestné obvinenia, ale on sa stále nedostal k financiám, na ktoré má nárok.