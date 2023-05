NAKA počas akcie Investor zadržala Petra Béreša a Jána Šofranko 

19.5.2023 - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala pri akcii Investor Petra Béreša a Jána Šofranko. Ako informuje portál Startitup, vyšetrovateľ žiada väzobné stíhanie pre závažný zločin podvodu.Súvisí to s firmou Axe Capital Group, ktorej investori zverili desiatky miliónov a od jesene sa k peniazom nevedia dostať. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu má o väzbe rozhodovať v sobotu 20. mája.Národná kriminálna agentúra vykonala raziu vo viacerých mestách v stredu a vo štvrtok vo firmách Petra Béreša. Medzi nimi je aj Axe Capital Group, do ktorej ľudia investovali desiatky miliónov eur vo viere, že ich zhodnotí na finančných trhoch.Od minulej jesene sa k svojim peniazom nevedia dostať. Zadržaný Ján Šofranko bol členom dozornej rady od založenia Axe Capital do leta 2021.