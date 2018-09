NAKA pokračuje v zásahu v prípade vraždy J. Kuciaka

Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Foto: Polícia SR Foto: Polícia SR

Kolárovo 27. septembra (TASR) - V Kolárove v Komárňanskom okrese už viac ako 12 hodín zasahujú na Harcsovej ulici elitní policajti z NAKA spolu so psovodmi a technikmi. Približne pred hodinou policajti z jedného z domov vyviedli zadržaného Tomáša Sz., ktorý už takmer hodinu sedí v policajnej dodávke a čaká na policajnú eskortu.Krátko pred 17.00 h z miesta zásahu odviezla odťahová služba s policajným sprievodom strieborný pick-up. Na mieste bolo vidieť aj staršieho muža a ženu, pravdepodobne rodičov Tomáša Sz. Na mieste sú desiatky obyvateľov Kolárova, ktorí so záujmom sledujú dianie na Harcsovej ulici.Všetci oslovení skonštatovali, že ich policajný zásah, a hlavne jeho rozsah poriadne prekvapil. Viacerí z obyvateľov Kolárova Tomáša Sz. poznali minimálne z videnia, niektorí spomenuli údajne jeho pochybnú minulosť, podľa iných išlo zasa o tichého človeka, ktorý sa na verejnosti príliš neprejavoval.Momentálne už časť policajných vozidiel z miesta zásahu odchádza, niektoré však stále zostávajú na mieste vrátane bielej dodávky, v ktorej by mal sedieť Tomáš Sz.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou.Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní.Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzy. O prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. októbra.Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k doterajším výsledkom vyšetrovania.