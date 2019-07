NAKA pri domových prehliadkach zaistila marihuanu aj strelivo

Ilustračné foto. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Bratislava 27. júla (TASR) - Pri domových prehliadkach v piatok 26. júla policajti Národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zaistili 325 dávok marihuany. Taktiež nelegálne držanú strelnú zbraň s 218 kusmi streliva a ďalšie veci, ktoré by mohli súvisieť s majetkovou trestnou činnosťou. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.Za spáchanie zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, a tiež nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, ich držanie a obchodovanie s nimi je obvinený Dávid Sz. Vyšetrovateľ Policajného zboru spracuje podnet na jeho vzatie do väzby.Zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami polícia obvinila aj Alenu Zs., Tomáša Sz. a Zoltána A., ktorí sú obvinení aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.