NAKA v rámci akcie Kamiben obvinila Erika, ktorý mal usmrtiť svoju manželku a jej telo zakopať (foto+video)

aktualizované 30. apríla, 16:45



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) -Polícia vo štvrtok v rámci akcie Kamiben obvinila v prípade úkladnej vraždy Erika K., ktorý mal 3. marca 2020 usmrtiť svoju manželku. Polícia o tom informovala prostredníctvom statusu na sociálnej sieti. Obvinený mal manželku násilím vtlačiť do svojho auta a odviezť z Richnavy.V obci Kluknava mal odbočiť na lesnú cestu, tam obeť usmrtiť pripraveným nožom, a potom telo opäť naložiť do auta a previezť k rybníku v obci Nižný Žipov v trebišovskom okrese. Pod hrozbou násilia mal donútiť ďalšiu osobu zakopať telo nebohej v stromovitom poraste pri ceste do obce Hrčeľ.Policajti telo našli v stredu 29. apríla 2020 pri obhliadke miesta činu na základe operatívnej činnosti, ako aj výsluchu svedkov. Vyšetrovanie pokračuje ďalej, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.Policajti NAKA v stredu ráno zasahovali v okrese Spišská Nová Ves. Akcia súvisela s úkladnou vraždou.Ako informovala polícia na sociálnej sieti, počas akcie „Kamiben" (v preklade z rómčiny Láska) policajti zadržali osobu podozrivú zo spáchania úkladnej vraždy v Krompachoch. Obeť bola nezvestná od marca tohto roka.