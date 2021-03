NAKA zadržala šéfa SIS Vladimíra Pčolinského

aktualizované 11. marca 8:02



11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského . Informoval o tom Denník N na svojej internetovej stránke s tým, že dôvodom by mali byť podozrenia z korupcie.Pčolinský je nominantom hnutia Sme rodina a do funkcie šéfa SIS ho prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 15. apríla 2020. Na tejto pozícii vystriedal Antona Šafárika (nom. SNS), ktorý v nej pôsobil od leta 2016.Ako uvádza spomínaný denník, Pčolinský sa roky pohyboval v prostredí KDH a bol blízkym spolupracovníkom Daniela Lipšica . Politicky sa rozišli, keď sa v roku 2016 pridal k Borisovi Kollárovi , ktorý začal budovať hnutie Sme rodina a Lipšic zostal v hnutí NOVA.Slovensko malo v doterajšej histórii deväť riaditeľov SIS. Dvakrát jej šéfoval Vladimír Mitro. Ďalej to boli Ivan Lexa, Jozef Magala, Karol Mitrík, Ladislav Pittner, Rudolf Žiak, Ján Valko, Šafárik a v súčasnosti "tajným" šéfuje Pčolinský.