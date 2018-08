Nákaza vírusom ebola má v KDR už pravdepodobne 41 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Beni 14. augusta (TASR) - Nákaza vírusom krvácavej horúčky ebola Konžskej demokratickej republike (KDR) sa z provincie Severné Kivu, kde vypukla, šíri aj do okolitých provincií. Informovala o tom agentúra AP.Ministerstvo zdravotníctva KDR 1. augusta oznámilo, že v provincii Severné Kivu vypukla nákaza spôsobená vírusom eboly, ktorá sa v súčasnosti šíri do susedných provincií.Zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že v KDR k 12. augustu evidujú celkovo 57 prípadov eboly, z ktorých 30 je potvrdených a 27 pravdepodobných. Ebole doposiaľ podľahlo 41 ľudí, z čoho je 14 úmrtí potvrdených a 27 pravdepodobných.Konžské ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s liečbou eboly vkladá nádeje do prípravku nazvaného mAb114. Ten bol izolovaný z krvi pacienta, ktorý ochorenie prežil v roku 1995. Látka bola úspešne testovaná na opiciach.Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent; úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.