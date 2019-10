Nákladná loď narazila na plytčinu v morskej prírodnej rezervácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ajaccio 13. októbra (TASR) - Nákladná, 90 metrov dlhá loď Rhodanus narazila v nedeľu na plytčinu v chránenej morskej prírodnej rezervácii v Bonifáckom prielive, pri pobreží francúzskeho ostrova Korzika, ale k úniku paliva do mora zrejme nedošlo. Informovala o tom námorná polícia, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.Loď Rhodanus, prevážajúca 2650 ton oceľových cievok, mala na palube sedem členov posádky a do problémov sa dostala v nedeľu nadránom v chránenej prírodnej rezervácii v ústí Bonifáckeho prielivu, keď minula vstup doň. Prieliv sa nachádza medzi ostrovmi Korzika a Sardínia.Kapitán, ktoré mu takmer hodinu vysielali dispečeri lodnej dopravy na Korzike aj na neďalekej Sardínii.Nákladná loď uviezla v piesku, ale nenaklonila sa a nezdá sa, že by z nej vytieklo nejaké palivo, uviedla polícia vo vyhlásení.Napriek tomu úrady preventívne zaviedli opatrenia proti znečisteniu životného prostredia.povedal priamo na mieste riaditeľ rezervácie Jean-Michel Culioli.dodal riaditeľ.Rezervácia s rozlohou vyše 80.000 hektárov je najväčšou európskou rezerváciou Francúzska. Pokladajú ju za raj pre potápačov a patrí k nej niekoľko malých ostrovov v prielive, ktorý oddeľuje francúzsku Korziku od talianskej Sardínie.Na palubu lode vstúpila námorná polícia a z juhofrancúzskeho mesta Toulon vyrazil námorný vyšetrovací tím, ktorý preskúma škody.Úrady zakázali plavbu lodí alebo iné námorné aktivity v okruhu jeden kilometer od uviaznutého plavidla.