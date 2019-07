Nákladné autá a autobusy na poľskej hranici môžu využiť tri priechody

Na archívnej snímke pohľad na obec Skalité, 9. júna 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 27. júla (TASR) – Nákladné autá a autobusy na slovensko-poľskej hranici môžu využiť iba tri priechody, Skalité - Zwardoň, Trstená - Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek. Treba brať do úvahy, že väčšina hraničných priechodov je otvorená len pre osobné automobily. TASR o tom informovalo politicko-ekonomické oddelenie poľského veľvyslanectva v SR.uviedlo.Politicko-ekonomické oddelenie poľského veľvyslanectva odporúča ako dopravné spojenie aj sezónne letné turistické vlaky na trase Poprad - Muszyna s napojením na vlaky do Krynice a Krakova, aj Medzilaborce - Sanok. Počas celého roka každodenne jazdia vlaky z Bratislavy do Varšavy aj Krakova cez Českú republiku.