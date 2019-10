Nákladné auto v Nemecku vrazilo do vozidiel, 16 ľudí utrpelo zranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bad Nauheim 8. októbra (TASR) - Muž za volantom ukradnutého nákladného auta vrazil v pondelok večer v nemeckom meste Limburg do ôsmich vozidiel, pričom 16 ľudí utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na políciu.Nákladný automobil narazil do áut neďaleko semaforu a niekoľko ľudí v nich ostalo zakliesnených. Jedna osoba jeuviedol hovorca polície v spolkovej krajine Hesensko.Vodiča, ktorý bol tiež zranený, zatkli. Polícia vyšetruje, či zrážka bola dopravnou nehodou alebo útokom.Na novinársku otázku, či prichádza do úvahy aj teroristický motív, hovorca polície odpovedal, že sa nedá "nič vylúčiť".Polícia uzavrela miesto zrážky a vypočúvala svedkov.Denník Frankfurter Neue Presse (FNP) priniesol výpovede okoloidúcich, podľa ktorých vodič niekoľkokrát povedal "Alah" a hovoril po arabsky. Polícia túto výpoveď nepotvrdila.Agentúra AFP pripomína, že Nemecko je v pohotovosti po niekoľkých džihádistických útokoch v minulých rokoch, ku ktorým sa prihlásil Islamský štát (IS). Najkrvavejším bol útok z roku 2016, keď 23-ročný Tunisan Anis Amri ukradol nákladné auto a vrazil medzi ľudí na berlínskych vianočných trhoch, pričom 12 z nich pripravil o život a ďalšie desiatky zranil.