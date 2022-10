Náklady na obnovu Ukrajiny po vojne sú doteraz vo výške 750 miliárd dolárov

???? | Mariúpol completamente destruida. Imágenes desde un dron. pic.twitter.com/b5NNmmPE99 — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) April 23, 2022

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Náklady na rekonštrukciu Ukrajiny po vojne sú doteraz vo výške 750 miliárd dolárov. Povedal to v pondelok na nemecko-ukrajinskom ekonomickom fóre ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ . Celé ukrajinské mestá, napríklad Mariupoľ a Buča, boli zničené. Experti pritom nemajú jednoznačný názor, ako dlho bude ruská vojna ešte pokračovať, či to budú mesiace alebo roky. Informuje o tom portál news.sky.com. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) v pondelok oznámila, že v rokoch 2022 a 2023 Ukrajine poskytne do troch miliárd eur, aby pomohla pri podpore vojnou zničeného podnikania a hospodárstva.