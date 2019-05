Náklady na pozemkové úpravy v SR presiahnu za desaťročia 1 mld. eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Finančné náklady na zhotoviteľské práce týkajúce sa pozemkových úprav na Slovensku presiahnu (v cenách z roku 2019, s DPH a bez faktora rastu cien) miliardu eur. Vyplýva to zo zverejneného nelegislatívneho materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s názvom Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR.Finančné náklady na vykonanie pozemkových úprav v 3103 katastrálnych územiach by podľa materiálu MPRV počas 30 rokov mali dosiahnuť výšku 1,093 miliardy eur, teda ročne priemerne 36,4 milióna eur. Realizácia pozemkových úprav v rovnakom počte katastrálnych území by počas 20 rokov bola drahšia, stála by celkom 1,132 miliardy eur, teda priemerne ročne 56,6 miliardy eur.uviedlo agroministerstvo.Podľa agrorezortu ide pri pozemkových úpravách o rozsah prác, aký sa ešte v podmienkach SR nerealizoval a dotkne sa postupne takmer všetkých občanov. Ide o 3103 katastrálnych území a výmeru 4.019.108 hektárov (ha), čo je necelých 82 % výmery SR.zdôvodnilo v materiáli MPRV SR.Plynulé každoročné financovanie pozemkových úprav môže byť podľa MPRV SR zabezpečené v dvoch režimoch, a to buď sa bude každoročne zadávať rovnaký počet katastrálnych území a financie budú zabezpečené pre tieto konkrétne katastrálne územia, alebo bude pridelený každoročne rovnaký balík financií, podľa ktorého sa bude zadávať zodpovedajúci počet projektov pozemkových úprav.O tom, ktorý režim sa použije je podľa MPRV potrebné rozhodnúť vopred.dodalo ministerstvo.