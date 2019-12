Náklady na vyradenie elektrárne V1 v Mochovciach budú 1,237 mld. eur

V1 v Jaslovských Bohuniciach (EBO). Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) – Náklady na vyradenie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach dosiahnu 1,237 miliardy eur. Doteraz bolo uzavretých celkom 24 grantových dohôd a na ich financovanie bolo z Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF) alokovaných 674,5 milióna eur. Vyplýva to z informatívneho materiálu z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.Oba bloky jadrovej elektrárne V1 odstavili po rozhodnutí vlády v rokoch 2006 a 2008. Ešte v roku 2001 schválila vláda Rámcovú dohodu medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), týkajúcej sa aktivít BIDSF.Európska únia poskytla finančnú pomoc určenú na podporu odstavenia V1, a to v rámci predvstupovej pomoci z fondov PHARE vo výške 90 miliónov eur. Na roky 2007 - 2013 dohodlo Slovensko pomoc na likvidáciu elektrárne vo výške 423 miliónov eur. Do fondu BIDSF prispelo aj Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia sumou 11,45 milióna eur. Do roku 2013 SR získala na nejadrové projekty a vyraďovania V1 okrem vlastných zdrojov celkovo sumu 624 miliónov eur.V roku 2013 bolo Slovensku schválených na roky 2013 – 2020 ďalších 225 miliónov eur a na roky 2021 - 2027 navrhla Európska komisia Slovensku na vyradenie elektrárne V1 sumu 55 miliónov eur. Podľa schváleného materiálu sa MH usiluje o zvýšenie tejto sumy tak, aby bolo možné dokončiť vyradenie elektrárne v plánovanom termíne do konca roka 2025. Podľa materiálu chýba na dokončenie likvidácie V1 ešte 81 miliónov eur.