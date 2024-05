Nákup menštruačných produktov predstavuje obrovskú finančnú záťaž až pre 28 percent žien

Menštruačná správa Slovensko

Veľká menštruačná správa dm

Ťažkosti a obmedzenia

Finančné výzvy

Spoločne na pomoc proti menštruačnej chudobe

31.5.2024 (SITA.sk) -"V našej aktuálnej kampani je pre nás dôležité zdôrazniť faktory, ktoré sú pre zdravie žien obzvlášť významné, preto sa počas tohtoročných letných mesiacov zameriame okrem iného aj na tému menštruácie," vysvetľuje Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.Na Slovensku bol prieskum realizovaný od februára do apríla 2024 na reprezentatívnej vzorke600 žien a dievčat vo veku od 16 do 50 rokov, ktorá bola skúmaná v závislosti od veku, vzdelania a lokality. Z prieskumnej otázky ako ženy vnímajú témy ženského zdravia a najmä menštruácie vo verejnej diskusii vyplynulo, žeZ prieskumu takisto vyplynulo, že fyzické ťažkosti počas menštruácie, najmä bolesti brucha, sa týkajú žien a dievčat naprieč všetkými dopytovanými vekovými skupinami. Pre mnohé z nich menštruácia znamená ajpričom len približne pätina žien nemá problém hovoriť o svojich menštruačných skúsenostiach.Z prieskumu taktiež vyplynulo, že na Slovensku je pre dievčatá a ženy bez ohľadu na vek dôležitá priaznivá cena menštruačných výrobkov (46 precent). Okrem toho sa 40 percent žien pri výbere menštruačných výrobkov uisťuje, že výrobky neobsahujú chemické látky alebo syntetické prísady. Udržateľnosť je v prípade menštruačných potrieb podružnou otázkou (18 percent) a zaujíma skôr mladšie ženy.Celkovo bol prieskum na tému menštruácie realizovaný v spolupráci s inštitútom pre prieskum trhu Spectra medziv Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Taliansku, Chorvátsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku. Z prieskumu vyplynulo, že až 60 percent opýtaných zastáva názor, že menštruácia je v spoločnosti, ktoré znepokojuje najmä dievčatá v mladom veku a má výrazný vplyv na to, ako vnímajú svoje telo. Podľa prieskumu sa každá tretia žena cíti neinformovaná alebo nedostatočne informovaná o svojej prvej menštruácii. "Na zmenu však v žiadnom prípade nestačí len neustále rastúci počet menštruačných produktov v sortimentoch drogérií a supermarketoch. Kľúčom k úspechu je hovoriť o menštruácii otvorene," tvrdí Natália Franková.Iba dve percentá opýtaných žien uviedli, že nemajú počas menštruácie žiadne fyzické alebo psychické ťažkosti.V boji proti tomu sa respondentky spoliehajú predovšetkým na lieky, ako aj na odpočinok a relaxáciu. Hoci je šport počas menštruácie odporúčaný mnohými odborníkmi, každá tretia žena sa mu zámerne vyhýba. Sociálnym kontaktom sa vyhýba až 35 percent opýtaných. Týka sa to najmä mladšej generácie, ktorá zvyčajne hľadá informácie, napríklad o nepravidelnosti menštruácie, nielen u svojej matky alebo kamarátok, ale čoraz častejšie aj zo školského prostredia.A to je dôvodom, prečo jeOkrem aktuálnych trendov a názorov na ekologické alternatívy menštruačných potrieb sa dm drogerie markt v rámci štúdie pýtala aj na ďalšie výzvy spojené s menštruáciou., pričom ide najmä o dievčatá a ženy, ktoré ešte študujú. Náklady na zabezpečenie základných hygienických potrieb dosahujú v priemere približne šesť až desať eur mesačne, no až 29 percent Sloveniek za ne zaplatí až do 15 eur mesačne.Hoci sa zdá problém menštruačnej chudoby, a teda nedostatok prístupu k vhodným menštruačným produktom vrátane vzdelávania na túto tému, prítomný aj na Slovensku, až 72 percent respondentiek o tomto pojme nikdy nepočulo. "O to dôležitejšie je, aby si spoločnosti uvedomili svoju spoločenskú zodpovednosť a urobili všetko pre aktívne zaujímanie sa o túto tému," vysvetľuje Natália Franková.Faktom je, že v ordináciách lekárov, na pracoviskách a vo vzdelávacích inštitúciách by mali byť k dispozícii bezplatné menštruačné produkty, čím by sa prispelo nielek k zmierneniu menštruačnej chudoby na Slovensku, ale aj odtabuizovaniu tejto témy. Tým by sa menštruácia stala hmatateľnejšou, a teda aj "spoločensky prijateľnejšou". No. Práve tu prichádza spoločnosť dm drogerie markt s novou letnou darcovskou kampaňou."Potreba menštruačných výrobkov na pracoviskách, v školách a vo verejných zariadeniach je čoraz hlasnejšia," hovorí Natália Franková. "Od februára tohto roka poskytujeme spolupracovníčkam či zákazníčkam dm na toaletách v predajniach dm menštruačné potreby zadarmo. Zároveň od minulého roku podporujeme projekt Dôstojná menštruácia pod OZ inTYMYta, vďaka ktorému sa nám podarilo doteraz zabezpečiť až 9 menštruačných skriniek hygienickými vložkami. V rámci projektu sme poskytli produktovú podporu vložkami a vlhčenými utierkami aj ďalším spolupracujúcim organizáciám. Rozšírením tejto fundraisingovej kampane chceme na to nadviazať."Fundraisingová kampaň bude prebiehať v období od 1. júna do 30. júna. Zákazníci, ktorí si zakúpia v tomto termíne v predajniach dm, na mojadm.sk alebo v Mojej dm-App produkty dm značky Jessa, urobia dobrý skutok – za každý predaný výrobok tejto značky venuje dm 20 centov. Tieto peniaze premení na hygienické potreby a inštaláciu ďalších skriniek v rámci projektu Dôstojná menštruácia vo vybraných lokalitách, ktoré sú najviac zasiahnuté menštruačnou chudobou.Informačný servis