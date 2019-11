Nákupná cena mlieka v SR sa v októbri medzimesačne zvýšila o 1,3 %

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. novembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v októbri 2019 medzimesačne zvýšila, a to o 1,3 % na 32,68 eura/100 kilogramov (kg). V porovnaní s októbrom 2018 bola priemerná nákupná cena mlieka vyššia o 0,7 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).Cena mlieka Q. triedy sa posilnila o 1,2 % na 33,03 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy 32,18 eura/100 kg sa zvýšila v porovnaní so septembrom tohto roka o 0,9 %. Neštandardné mlieko, naopak, medzimesačne zlacnelo o 2,6 % na 28,08 eura/100 kg.Nákupné ceny surového mlieka sa medziročne zvýšili, u Q. triedy o 0,7 %, u 1. triedy o 0,1 % a u neštandardného mlieka o 5,2 %.V októbri 2019 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 64.846 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 1,5 % viac ako v septembri 2019. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo spolu 43.369 ton, medzimesačne viac o 16,4 %. Nákup mlieka 1. triedy kvality dosiahol spolu 20.472 ton, bolo to o 19,7 % menej ako pred mesiacom. Neštandardného mlieka sa v októbri 2019 nakúpilo 1005 ton, medzimesačne menej o 11,3 %.Mlieko Q. triedy sa na októbrovom nákupe podieľalo 58,3 %, mlieka 1. triedy bolo 39,9 % a neštandardné mlieko tvorilo 1,8 % z nákupu.Medziročne nakúpili spracovatelia v októbri 2019 surového kravského mlieka Q. triedy o 23,8 % viac. Nákup mlieka 1. triedy kvality bol naopak, až o 28,7 % nižší ako v októbri 2018. Neštandardného mlieka sa v októbri medziročne nakúpilo až o 53,3 % viac.