Nakupovanie oblečenia je často „peklo“, väčšie veľkosti majú obmedzený výber a ženy trápia aj ďalšie problémy

Nereálne ideály krásy vytvárajú tlak

Väčšie veľkosti majú obmedzený výber

30.7.2023 (SITA.sk) - Až 67 % slovenských žien má problém pri nakupovaní oblečenia kvôli svojej postave. Podľa najnovšieho prieskumu online platformy GLAMI mnohým značkám v ponuke produktov chýba väčšia diverzita, komfort či prehľadnosť.Na tento fakt poukazujú výsledky aktuálneho prieskumu Fashion (Re)search módnej online platformy GLAMI. Vzťah zákazníkov ku svojmu telu a následná korelácia ich nákupného správania je výzvou pre obchodníkov. Potvrdzujú to výsledky prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 000 zákazníkov z 9 európskych krajín.Týmto prieskumom chce online platforma inšpirovať značky a prispieť tak k pozitívnym zmenám v módnom biznise. Podľa GLAMI by prezentovanie nereálnych ideálov krásy by nemalo vytvárať tlak na bežné ženy a mužov.„Naopak, reklamné kampane ich majú povzbudiť k telesnému uvedomeniu sa, vnímaniu a hľadaniu vlastného spôsobu, ako sa sebavedomo zapojiť do módneho sveta," uviedla platforma.Z prieskumu vyplýva, že 63 % mužov a 74% žien sa pri nakupovaní stretáva s rôznymi problémami. GLAMI odhalila niektoré dôležité problémy zákazníkov pri nákupe oblečenia súvisiace s rôznym typom postavy či konfekčnou veľkosťou. Hlavným dôvodom, ktorý spôsobuje najviac problémov, je nekonzistentné číslovanie medzi značkami.Ďalším problémom je obmedzená dostupnosť veľkostí a nedostatok trendových možností v rôznych veľkostiach. Z prieskumu vyplýva, že veľa značiek disponuje širokou škálou kolekcií pre menšie veľkosti, zatiaľ čo väčšie veľkosti majú obmedzený výber.Respondenti najčastejšie uvádzali, že by prijali širšiu ponuku tipov, ako sa obliekať podľa tvaru postavy. Riešením je podľa nich vidieť rôzne tvary postáv v reklamnej komunikácii značiek. Podľa GLAMI prijatím modelov rôznych veľkostí a tvarov môže toto odvetvie odstrániť predstavu idealizovaného tela a namiesto toho oslavovať reálnu krásu.