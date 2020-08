Nakúpte v PLANEO Elektro a môžete byť bohatší o 1 000 eur!

predĺžená záruka,



poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia výrobku,



okamžitá výmena výrobku/výrobkov,





10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Či plánujete nákup elektroniky, domácich spotrebičov alebo hoci len bateriek, spravte tak v PLANEO Elektro. Pri troche šťastia obohatíte rodinný rozpočet o peknú sumičku.Najrozšírenejšia maloobchodná sieť predajní na Slovensku prichádza s ďalšou lákavou akciou, v rámci ktorej je možné každý deň získať pekne guľatú sumu do peňaženky. Od 10.8.2020 do 23.8.2020 môžete byť práve vy ten šťastlivec, ktorý nakúpil, zaregistroval sa a bol vyžrebovaný. Pre nákup si môžete zájsť do jednej z 51 predajní PLANEO Elektro, alebo ho spravíte pohodlne od stola cez www.planeo.sk a zároveň vyplníte registračný formulár pri pokladni alebo na stránke. Okrem nákupu výrobkov platí akcia aj na zakúpenie týchto služieb:Grilovacia sezóna je v plnom prúde, no niekedy počasie nepraje, alebo nie sú podmienky na klasický gril. Kontaktný gril SAGE 800GR & BBQ Gril 2v1 s automatickým časovačom otvoríte tak, že získate dve plnohodnotné plochy na grilovanie mäsa, zeleniny, rýb, ovocia. Samozrejme, že zvládne aj obľúbené sendviče alebo panini! Gril s 3-ročnou zárukou môže byť váš za 179 €.V teplých dňoch by sme mali mať vodu stále poruke. Nech vám naša dobrá pitná voda chutí ešte viac, pridajte si do nej bublinky! K prístroju na výrobu perlivej vody SodaStream JET White spolu s veľkou fľašou a bombičkou dostanete ešte aj športový set s malou praktickou fľaškou My Only Bottle a sirupom "Energy". Vyjde vás to len na 59,99 € - za tú cenu sa vám už naozaj neoplatí vláčiť domov z obchodu fľaše vody!V hotovosti alebo na výhodné splátky si môžete kúpiť napríklad kombinovanú chladničku PHILCO PCD 3602 NFDX objemu 266/94 l s technológiou Double NoFrost s dvoma nezávislými okruhmi chladenia pre predĺženie čerstvosti potravín, zásuvkou na zeleninu s reguláciou vlhkosti, ionizátorom a ďalšími užitočnými funkciami ako aj bezplatným 36-mesačným servisom. V elegantnom tmavom nereze za 499 €, v bielom prevedení za 429 €.Čo sa nedá zamraziť, to si vysušte – a bez zbytočnej chémie! Integrovaný ventilátor v sušičke ovocia SENCOR SFD 4235WH zaručuje rovnomerné sušenie na všetkých 5 podnosoch naraz. Teplota je nastaviteľná medzi 40 – 70 °C a priehľadné veko umožňuje sledovať stav sušenia. Sušičku ovocia dostanete v PLANEO Elektro iba za 49,99 €.Informačný servis