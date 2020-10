Nakupujte v PLANEO Elektro a vyhrajte späť celú sumu nákupu!

Samozrejme, že aj teraz nakúpite v PLANEO Elektro tovar za výhodné ceny!

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Či si kúpite tužkové baterky alebo výbavu spotrebičov do celého domu, pri troche šťastia vás to nebude stáť ani cent. PLANEO Elektro vám preplatí celý nákup.Najrozšírenejšia sieť elektropredajní na Slovensku prichádza s novou výzvou. Ak si od 5. októbra do 18. októbra 2020 nakúpite akýkoľvek tovar v ktorejkoľvek z 51 kamenných predajní alebo na www.planeo.sk a vyplníte formulár, ste v hre o vrátenie celej sumy vášho nákupu. Či sa na vás šťastie usmialo sa dozviete už na druhý deň po vašom nákupe. PLANEO Elektro žrebuje výhercov každý deň v termíne platnosti akcie.Vášnivých hráčov počítačových hier zaujme celokovová mechanická herná klávesnica Yenkee YKB 3400US PANZER s individuálnym RGB podsvietením klávesov a spínačmi so životnosťou až 50 miliónov stlačení. V PLANEO Elektro ju dostanete za 59,99 eur.Poriadok v záhrade či na dvore spravíte raz – dva s elektrickým záhradným vysávačom FIELDMANN FZF 4030 E . Neporiadok odfúkne alebo povysáva a malé vetvičky aj rozdrví, takže ich môžete použiť do kompostu. Efektívny pomocník môže byť váš iba za 39,99 eur.Užitočná je aj práčka so sušičkou PHILCO PLWD 16170 CROWN za 499 eur, ktorá operie 10 kg a vysuší až 7 kg bielizne. Disponuje 15 programami, medzi inými aj rýchlym programom, s ktorým vyperie a vysuší bielizeň už za 1 hodinu. Na tichý inventorový motor je záruka 10 rokov.Fritovanie bez oleja je zdravšou alternatívou tradičného fritovania. V teplovzdušnej fritéze SENCOR SFR 5400WH za 99,99 eur môžete aj rozmrazovať, grilovať či dokonca piecť koláče. Dvanásť programov je presne nastavených na prípravu vášho jedla, dvojité zahrievanie zaisťuje efektívnejšie varenie.Informačný servis