Nálepky na notebooku môžu byť v rozpore s rokovacím poriadkom, Ústavnoprávny výbor však nedal jednoznačnú odpoveď

26.9.2024 (SITA.sk) - Nálepku na notebooku možno považovať za „iné obdobné vizuálne zobrazenie“, ktoré rokovací poriadok zakazuje vnášať do rokovacej sály parlamentu. Vyplýva to z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR , ktoré bolo schválené hlasmi koaličných poslancov.Výbor sa problémom zaoberal po tom, ako na aktuálnej schôdzi parlamentu vznikla pochybnosť, či sú nálepky na notebookoch považované v zmysle rokovacieho poriadku za transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, prípadne či sú materiálmi propagujúcimi politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu.Podľa stanoviska výboru nie je možné nálepky na notebooku považovať za transparenty, plagáty a letáky. Pri otázke, či sú nálepky materiálmi propagujúcimi politickú stranu alebo politické hnutie, alebo šíriace reklamu nie je podľa výboru možné zaujať stanovisko, keďže záleží na obsahu nálepky.So žiadosťou o stanovisko sa na ústavnoprávny výbor obrátil podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga Hlas-SD ). Dôvodom boli spory poslancov v súvislosti s vykázaním opozičnej poslankyne Lucia Plavákovej Progresívne Slovensko ) z rokovacej sály pre nálepky na jej notebooku.Rokovací poriadok NR SR hovorí, že „do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, zbrane, výbušniny a paralyzujúce prístroje a látky. Do rokovacej sály je zakázané nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu“.