Nálet vojenskej koalície v provincii Damár si vyžiadal 60 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 1. septembra (TASR) - Viac než 60 mŕtvych si vyžiadal nedeľňajší letecký útok medzinárodnej vojenskej koalície pod velením Saudskej Arábie na pozície povstalcov v jemenskej provincii Damár na juhozápade krajiny. Cieľom náletu bola budova univerzity v rovnomennom meste, ktorú húsijskí vzbúrenci využívajú ako detenčné centrum, informovala tlačová agentúra AP.Ministerstvo zdravotníctva, ktoré je pod povstaleckou správou, spresnilo, že obete tvoria zajatí vládni bojovníci. Miestni obyvatelia však tvrdia, že v zasiahnutom objekte sa nachádzali rodinní príslušníci tých, ktorí sa kriticky vyjadrujú o húsioch. Svedkovia uviedli, že priľahlú oblasť zasiahlo najmenej sedem náletov.Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) vyslal na miesto lekárske tímy, keďže útok spôsobil zranenia ďalším približne 60 osobám. Šéf MVČK v Jemene Franz Rauchenstein smeruje do DamáruMesto leží približne 100 kilometrov južne od jemenskej metropoly Saná.Vojenská koalícia si podľa svojho vyhlásenia berie za cieľ skladiská dronov a rakiet. Útok sa odohral v čase, keď švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová rokuje v Jordánsku o obnovení dialógu medzi vládou jemenského sunnitského prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího a Iránom podporovanými šiitskými húsijmi.Koalícia bojuje proti povstalcom v mene medzinárodne uznanej vlády od roku 2015, keď najvyšší štátny predstaviteľ ušiel do saudskoarabského exilu. V konflikte už zahynuli desaťtisíce ľudí, milióny ďalších sa ocitli na pokraji hladomoru a krajina sa dostala do momentálne najhoršej humanitárnej krízy na svete.Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval v polovici augusta na podporu jemenských povstalcov proti koalícii. Chameneí sa stretol v Teheráne s hovorcom jemenských povstalcov. Po schôdzke povedal, že Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a ich podporovatelia sa snažia "