Nancy Pelosiová obviňuje exprezidenta Bidena z prehry demokratov v amerických voľbách

Podporovala iného kandidáta

Počínanie si v primárkach

9.11.2024 (SITA.sk) - Bývala predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová uviedla, že demokrati by v utorňajších prezidentských voľbách mohli dopadnúť lepšie, ak by sa prezident Joe Biden skôr vzdal kandidatúry.Ako referuje spravodajský web BBC, Pelosiová to povedala v rozhovore pre The New York Times. Pelosiovej vyjadrenia sú najnovším osočovaním zo strany demokratov po tom, čo strana v utorok stratila kontrolu v Bielom dome a potenciálne čelí menšine aj v oboch komorách Kongresu.Pelosiová v rámci strany dlhodobo podporovala iného kandidáta ako Bidena. Keď dosluhujúci prezident ukončil svoju kampaň, rýchlo podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú, aby nastúpila na jeho miesto.Ak by podľa Pelosiovej Biden ukončil kampaň omnoho skôr, do primárok by sa mohlo zapojiť množstvo demokratických kandidátov, ktorí by súperili o zvolenie za prezidentského kandidáta. Pelosiová vraví, že Harrisová by si v takýchto primárkach počínala dobre a pred voľbami by bola v silnejšej pozícii.„Ale to nevieme. To sa nestalo. Žijeme s tým, čo sa stalo," poznamenala Pelosiová, ktorú v utorok v Kalifornii znovuzvolili na ďalšie funkčné obdobie v Snemovni reprezentantov.