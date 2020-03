Naomi Osaková je sklamaná z odloženia olympiády v Tokiu, bola adeptkou na medailu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2020 - Dvojnásobná grandslamová šampiónka Japonka Naomi Osaková je sklamaná, že v jej rodnej krajine sa v lete 2020 neuskutočnia olympijské hry. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celý svet a výrazne ovplyvnila aj športové dianie na celej planéte.Jedným dychom však vyjadrila podporu odkladu hier na rok 2021. V sobotu na sociálnych sieťach napísala, že potrebovala "pár dní na to, aby dokázala sformulovať svoje myšlienky".Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil preloženie OH v utorok. "Šport nás všetkých opäť zjednotí. Bude tu pre nás, ale teraz nie je ten čas," napísala tiež Osaková.Prihovorila sa tiež obyvateľom Japonska: "Zostaňte silní, vydržte a v ten správny okamih ukážte svetu, aká krásna je naša vlasť."Dvadsaťdvaročná Naomi Osaková mala byť v lete 2020 jednou z najsledovanejších domácich športovcov počas OH, bola totiž adeptkou na zisk medaily v ženskej tenisovej dvojhre.V septembri 2018 ovládla newyorský US Open a v januári 2019 aj Australian Open v Melbourne. Stala sa prvou ázijskou tenistkou na poste svetovej jednotky rebríčka WTA.