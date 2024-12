Naozaj sa chceme baviť o futbale? Myšlienky trénerov Bayernu a Lipska smerovali do Magdeburgu – FOTO

21.12.2024 (SITA.sk) - Futbalisti nemeckého klubu FC Bayern Mníchov zvíťazili v piatkovej predohrávke 15. kola I. bundesligy 2024/2025 nad mužstvom RB Lipsko vysoko 5:1. Revanšoval sa tak za minulotýždňovú prehru v Mainzi (1:2) a na 1. mieste zvýšil náskok pred obhajcom titulu Bayerom Leverkusen na sedem bodov. Leverkusen hrá v sobotu s Freiburgom.Napriek pôsobivému vystúpeniu Bavorov sa po stretnutí hovorilo o niečom inom. Vo východonemeckom Magdeburgu sa v piatok večer na vianočných trhoch udial hrôzostrašný útok , ktorý si dosiaľ vyžiadal dvoch mŕtvych a desiatky zranených."Vlastne sa po zápase ani nedá hovoriť o futbale. V tejto chvíli sú v našich myšlienkach ľudia v Magdeburgu. Priority sú dané. Dúfajme, že jedného dňa budeme mať mier. Zakončili sme tento rok a do budúceho roku si prajeme víťazstvá a mier," povedal podľa klubového webu tréner Bayernu Vincent Kompany V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Lipska Marco Rose . "Práve som počul správy z domova, z Magdeburgu. Naozaj sa chceme rozprávať o futbale? No, vysoko sme prehrali a zaslúžili sme si to. Benjamin Henrich možno utrpel vážne zranenie členka. Dnes sa stali veci, ktoré jednoducho nie sú pekné," skonštatoval Rose.Z futbalového pohľadu by sa dala vyzdvihnúť netradičná situácia, keď po prvý raz v bundesligovej histórii skórovali obaja súperi v úvodných dvoch minútach. V Mníchove otvoril skóre domáci Jamal Musiala , no už o niekoľko sekúnd vyrovnal Benjamin Šeško. Neskôr sa štyrikrát strelecky presadili hráči Bayernu a zaslúžene triumfovali.