Napätie medzi Európou a Spojenými štátmi ubližuje nemeckej ekonomike

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. novembra (TASR) - Takmer polovica nemeckých podnikov počíta s ďalšou eskaláciou napätia v obchodných vzťahoch medzi USA a Európskou úniou, čo povedie k ďalšiemu obmedzovaniu investícií. Ukázal to prieskum ekonomického inštitútu IW, ktorý zverejnila nemecká mediálna skupina RND.Podľa prieskumu IW počíta s ďalším zvyšovaním napätia vo vzťahoch EÚ a USA približne 44 % z firiem, ktoré sa na prieskume zúčastnili. Opačný názor mali zástupcovia približne 34 % anketovaných podnikov. Čo sa týka uzatvorenia dohody, 41 % firiem predpokladá, že k transatlantickej obchodnej dohode medzi USA a EÚ nedôjde.Americký prezident Donald Trump a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa v júli dohodli, že počas rokovaní o obchodných otázkach Spojené štáty neuvalia na dovoz európskych áut zvýšené clá. Podľa bývalého šéfa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Pascala Lamyho by sa však EÚ mala predbežne pripraviť na to, že jej firmy sa môžu stať terčom amerických sankcií.K tomu by mohlo dôjsť už na začiatku budúceho roka. Americký minister obchodu Wilbur Ross totiž v súčasnosti skúma vplyv dovozu áut z Európy naUSA.informovala agentúra Reuters. Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová totiž uviedla, že akákoľvek obchodná dohoda medzi EÚ a USA bude, čo sa týka rozsahu, limitovaná. Pokrývať by mala len priemyselné produkty, nie agrosektor.Pokračujúca neistota v súvislosti s globálnym obchodom bude ovplyvňovať investície firiem, dodáva sa v štúdii IW. To sa zasa negatívne odrazí na exportných možnostiach nemeckých podnikov. Vzhľadom na tento vývoj, dodáva IW, sa dá očakávať, že tlak na nemeckú ekonomiku bude pokračovať.Ani Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) nepredpokladá, že USA zmenia svoj postoj a ustúpia od hroziacich dovozných ciel. To vyvoláva obavy najmä v nemeckých automobilkách, dodala RND, ktorá výsledky prieskumu zverejnila.Podľa šéfa DIHK Erica Schweitzera je nevyhnutné pokračovať v dialógu s Washingtonom s cieľom vyrokovať dlhodobejšiu dohodu o voľnom obchode, ktorá by dala firmám viac istoty.DIHK medzičasom výrazne zhoršila svoju prognózu v oblasti rastu nemeckého exportu na tento rok. Obchodná komora očakáva tohtoročný rast vývozu na úrovni 2,8 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s 5-percentným rastom. Na budúci rok by sa tempo rastu vývozu malo ešte spomaliť a dosiahnuť 2,5 %.