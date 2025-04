Napätie okolo Fondu na podporu umenia rastie, Otvorená kultúra podala ďalší podnet na Generálnu prokuratúru

Platforma tvrdí, že koná v súlade so zákonom

23.4.2025 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! (OK!) podala na Generálnu prokuratúru (GP) SR ďalší podnet súvisiaci s Radou Fondu na podporu umenia (FPU) . Právnik Michal Lipták podal v mene platformy v utorok 22. apríla podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Rady FPU. Tá sa podľa OK! usiluje vylúčiť z rozhodovacieho procesu v podprograme „Tradičná kultúra a folklorizmus“ odborné komisie.Riaditeľovi FPU Róbertovi Špotákovi tiež hrozí pracovnoprávnym postihom za to, že postupuje v súlade so zákonom o Fonde. Lipták a právnička Andrea Čupeľová v zdôvodnení podnetu poukazujú na nezákonný postup, ktorý sa podľa nich prejavil obzvlášť v uznesení zo zasadnutia dňa 16. apríla, kde Rada FPU prikázala Špotákovi pod hrozbou pracovnoprávneho postihu, aby jej do 24 hodín predložil žiadosti na posúdenie aj bez stanoviska odbornej komisie. Zákon o FPU aj interné predpisy Fondu ale stanovujú, že odborné komisie nemožno vylúčiť z rozhodovania.„Otvorená Kultúra! upozorňuje, že aktuálne kroky Rady FPU a Ministerstva kultúry SR majú účelový charakter, a to odvolanie riaditeľa Špotáka, ktorý sa na rozdiel od nominantov ministerstva dôsledne zasadzuje za dodržiavanie zákonných postupov. Paradoxom je, že za súčasný stav vo Fonde sú zodpovední práve nominanti ministerstva v Rade FPU. Svojou opakovanou neúčasťou na zasadnutiach paralyzovali činnosť fondu a ignorovali opakované upozornenia riaditeľa,“ tvrdí platforma OK!V dôsledku týchto krokov Fond nestihol včas vymenovať odbornú komisiu pre podoblasť folklóru, čo zas malo za následok, že viaceré folklórne súbory a organizátori festivalov nedisponujú informáciami, či podporu dostanú. „Rada FPU v snahe zakryť svoje zlyhania vyvíja tlak na riaditeľa, aby obchádzal zákonné postupy, čo Otvorená Kultúra! považuje za neprijateľné. Zároveň je neakceptovateľné, aby o prideľovaní finančných prostriedkov pre tradičnú kultúru rozhodovala Rada FPU obídením posúdenia projektov odbornou komisiou a s vedomím, že v súčasnosti Rada FPU obsahuje členov, ktorí boli menovaní v rozpore so zákonom o FPU,“ uvádza platforma OK!Ide o narážku na členov Rady FPU Petra Grutku Adrianu Tomičovú , v súvislosti s ktorými platforma už v minulosti podávala podnety na GP SR. Prokuratúra podnetom vyhovela, na ich základe podal prokurátor 1. apríla dva protesty proti opatreniam ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ), ktorými ich menovala za členov Rady FPU. Šéfke rezortu kultúry plynie od začiatku apríla 30-dňová lehota na to, aby sa s týmito podnetmi vysporiadala.Môže im alebo vyhovieť a oboch menovaných členov Rady FPU odvolať z funkcie, alebo generálnej prokuratúre oznámi, že protestom nevyhovie. Prokurátor potom môže do dvoch mesiacov podať správnu žalobu na správnom súde v Bratislave, Šimkovičová by potom musela obhájiť ich menovanie pred súdom.Grutkovi i Tomičovej má podľa platformy OK! chýbať zákonom požadovaná odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v trvaní minimálne päť rokov. Ministerka v reakcii uviedla, že list z prokuratúry ju prekvapil a v minulosti podobná situácia nikdy nenastala. „Môžeme sa aj súdiť,“ pripustila Šimkovičová a dodala „a keďže máme všetky náležité požiadavky splnené na sto percent, tak sa budeme súdiť“.V aktuálnom podnete na GP SR je okrem iného uvedené i to, že ak by Rada FPU postupovala avizovaným spôsobom, teda že by o žiadostiach rozhodla bez odbornej komisie, prípadne by rozhodla o akomkoľvek pracovnoprávnom postihu pre Špotáka, mohlo by to teoreticky zakladať aj trestnoprávnu zodpovednosť.Platforma OK! tvrdí, že by mohlo ísť napríklad o zneužitie právomoci verejného činiteľa zo strany členov Rady FPU. Proti konaniu rezortu kultúry a Rady FPU sa postavili aj zamestnanci Fondu. V otvorenom liste z 15. apríla podrobne popísali, ako došlo k súčasnej situácii a pripojili i časovú os udalostí.„Na Generálnu prokuratúru bol zároveň dňa 14. apríla 2025 podaný aj podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry Šimkovičovej o vymenovaní Branislava Trégera za člena rady Fondu na podporu umenia. V podanom podnete právnik Michal Lipták upozorňuje na zjavné porušenie zákona o FPU. Podľa zákona je členstvo v rade nezlučiteľné s výkonom funkcie primátora. Branislav Tréger v súčasnosti pôsobí ako primátor mesta Liptovský Hrádok. Okrem jednoznačného porušenia nezlučiteľnosti funkcií je vzhľadom na verejne dostupný životopis otázna aj minimálne päťročná odborná prax, ktorá je podmienkou pre výkon funkcie člena Rady FPU,“ pripomenula platforma s tým, že daný podnet nadväzuje na predošlé podnety týkajúce sa Grutku a Tomičovej.