Napätie pred nedeľňajšími krajinskými voľbami v Hesensku sa zvyšuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden/Berlín 26. októbra (TASR) - Dva dni pred krajinskými voľbami v nemeckom Hesensku panuje vo Wiesbadene i Berlíne nemalé napätie.Hlasovanie, kampaň pred ktorým sprevádzali spory medzi stranamina spolkovej úrovni, môže výrazne zmeniť situáciu na politickej scéne nielen v Hesensku, ale aj v celoštátnej relácii.Prieskumy verejnej mienky naznačujú totiž, že tak kresťanskí demokrati z CDU krajinského premiéra Volkera Bouffiera, ako aj v tejto časti Nemecka opoziční sociálni demokrati z SPD musia rátať so stratami desať a viac percent hlasov. Zelení, ktorí sú koaličným partnerom CDU v Hesensku, naopak môžu počítať s posilnením pozícií a Alternatíva pre Nemecko (AfD) má reálnu šancu vstúpiť aj do ostatného krajinského zákonodarného zboru, v ktorom sa jej to doteraz nepodarilo.Podľa najnovšieho prieskumu pre druhý program verejnoprávnej nemeckej televízie ZDF by CDU síce mohla zostať so ziskom 28 percent hlasov najsilnejším politickým subjektom v Hesensku, avšak jej zisk by bol oproti voľbám spred piatich rokov, keď získala 38,3 percenta, nižší o viac ako desať percent. Podobné platí aj pre SPD, ktorú v roku 2013 podporilo 30,7 percenta hesenských voličov, a teraz sa jej preferencie pohybujú na hranici 20 percent podobne ako v prípade zelených, ktorí si môžu výrazne polepšiť, veď naposledy získali 11,9 percenta hlasov.Prieskum predpovedá pre AfD zisk 12 percent hlasov, čo predstavuje takmer strojnásobenie zisku spred piatich rokov (4,1 percenta), pre stranu Ľavica mierne zlepšenie so ziskom osem percent (5,2 percenta v roku 2013) a takisto osem percent pre liberálov z FDP, ktorí sa pred piatimi rokmi do hesenského parlamentu dostali len tesne po zisku presne piatich percent hlasov.Už pred necelými dvoma týždňami, pri krajinských voľbách v Bavorsku, utrpeli CDU a SPD volebné fiasko. CSU - sesterská strana CDU - tu prišla o absolútnu väčšinu a dosiahla jeden z najhorších volebných výsledkov, SPD neprekročila desaťpercentnú hranicu.Atmosféru vov Berlíne to, prirodzene, ďalej zhoršilo a medzičasom sa už z úst jej politikov ojedinelo objavili aj hlasy volajúce v prípade podobného neúspechu v Hesensku po predčasných voľbách. Nedeľňajšie krajinské voľby budú preto s určitosťou vážnym testom súdržnosti koaličnej vlády spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.Vo voľbách v Hesensku bude mať možnosť spolurozhodovať o novom zložení Krajinského snemu (Landtagu) vo Wiesbadene takmer 4,4 milióna oprávnených voličov.