Napätie v FC Barcelona rastie, Messi kritizuje športového riaditeľa Abidala

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Napätie v španielskom futbalovom klube FC Barcelona sa stupňuje. Kapitán mužstva Lionel Messi najnovšie skritizoval športového riaditeľa "blaugranas" Érica Abidala, ktorý pred niekoľkými dňami pre katalánsky denník Sport vyhlásil, že hráči sa pod vedením nedávno prepusteného kouča Ernesta Valverdeho dostatočne nesnažili a mnohí sú na Camp Nou nespokojní."Keď rozprávate o hráčoch, mali by ste ich pomenovať, inak všetkých 'hádžete do jedného vreca' a pomáhate šíriť nepravdivé klebety. Každý človek musí prevziať zodpovednosť za svoje vlastné povinnosti a rozhodnutia. Hráči boli vždy prví, ktorí uznali, keď nehrali dobre. Tí, ktorí sú zodpovední za technické záležitosti, musia tiež prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré prijímajú," napísal Messi na instagrame.Abidal v Barcelone pôsobil ako hráč v rokoch 2007-2013. Predvlani sa stal športovým riaditeľom, podľa španielskych médií by však čoskoro mohol prísť o funkciu.Ako uvádza web denníka AS, francúzskeho funkcionára čaká mimoriadne stretnutie s prezidentom "FCB" Josepom Mariom Bartomeuom, na ktorom sa dá očakávať aj ukončenie spolupráce.Messi sa zatiaľ údajne stretol so služobne najstaršími hráčmi barcelonského kádra - Sergiom Busquetsom, Gerardom Piquém a Sergim Robertom, ktorí mu mali vysloviť plnú podporu.Keď kouč tímu Quique Setién dostal otázku, čo si o vzniknutej situácii myslí, nenechal sa vyviesť z rovnováhy a odvetil: "Zameriavam sa výlučne na futbal. O tejto záležitosti sme sa v šatni bavili možno minútu. V každom klube na svete sú nejaké problémy a toto sú veci, ktoré nedokážem ovplyvniť. Jediné, čo ma zaujíma, je pripraviť hráčov tak, aby vyhrali najbližší zápas."Podľa bývalého dlhoročného hráča Barcelony Francisca Josého Carrasca (1978-1989) v klube niečo nefunguje. Vyslovil dokonca obavy nad dosiaľ niečím nepredstaviteľným - odchodom Lionela Messiho z metropoly Katalánska. "Po celé tie roky ho pozorujem a zbožňujem spôsob, akým hrá, ale prvýkrát mám z Messiho pocit, akoby bol jednou nohou preč. Nikdy predtým som niečo také nemusel povedať," povedal 60-ročný vicemajster Európy 1984.