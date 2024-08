Naplánujte si prehliadku TOP 10 sakrálnych pamiatok v Košiciach

1. Dóm svätej Alžbety

2. Kostol svätého Michala

3. Synagóga na Zvonárskej ulici

4. Nová ortodoxná synagóga

5. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

6. Kostol Nanebovzatia Panny Márie

7. Súsošie Immaculata

8. Urbanova veža

9. Kostol Najsvätejšej Trojice

10. Socha svätého Floriána

7.8.2024 (SITA.sk) -Naplánujte si svoju prehliadku v historickom centre i v lesnej rekreačnej oblasti a zistite viac o impozantných dejinách Košíc. Navyše dnes máte úžasnú šancu spojiť svoj výlet s návštevou Visit Košice Infopointu, kde vám predstavíme unikátnu video prehliadku sakrálnych stavieb z ťažko alebo doteraz vôbec nedostupných uhlov!Absolútne prvenstvo pre každého návštevníka Košíc drží jednoznačne epicentrum historického jadra mestskej pamiatkovej rezervácie. S výstavbou gotickej katedrály sa po požiari prvého kostola svätej Alžbety začalo na konci 14. storočia a výstavba trvala až do roku 1508. Najväčšia a najvýchodnejšia katedrála na Slovensku bola srdcom stredovekého mesta. Veľkolepá, priestranná päťloďová stavba s kapacitou 5 000 ľudí až dodnes tróni šošovkovitému centru mesta ako pomyselná zrenička s významnou severnou, Žigmundovou vežou o výške 59 metrov, na vrch ktorej sa dostanete po úzkom točitom schodisku.Vnútri najväčšej gotickej katedrály na Slovensku – Dómu svätej Alžbety – s mnohými barokovými objektmi, ako napríklad Mandorla s Madonnou či Epitaf Reinerovcov, nájdete aj hrobku Františka II. Rákocziho, prekrásne vitráže a malebný oltár. Toto miesto tiež bolo v minulosti dejiskom zázraku zjavenia Kristovej krvi. Rezervujte si tematickú komentovanú prehliadku alebo vystúpte na Žigmundovu vežu a sledujte romantický západ slnka ponad červenkasté strechy meštianskych domov.Navštívte park povyše Dolnej brány s gotickým Kostolom svätého Michala . Po kostole rádu dominikánov je druhou najstaršou stavebnou pamiatkou Košíc. Niekdajšia cintorínska kaplnka bola postavená približne v druhej polovici 14. storočia podľa francúzskych vzorov Sainte Chapelle na uchovávanie vzácnej relikvie Kristovej krvi, zvanej aj ako Košický eucharistický zázrak. Dnes je populárnou možnosťou pre svadobné páry, ktoré sa tu rozhodnú spečatiť svoj manželský sľub.Kostol návštevníkov očarí vitrážovými oknami zobrazujúcimi postavy svätcov, nástennou maľbou, freskami i nádherný oltár. Jeho podzemné priestory schovávajú aj cennú kostnicu a spoločnú kryptu. Osobitnú pozornosť si vyžaduje 17 náhrobných kameňov na vonkajšej stene kostola, ktoré sú odkazom na dávnu minulosť tejto časti mesta ako pôvodný cintorín.Navštívte jednu z rozhodne najkrajších sakrálnych stavieb v meste, synagógu na malebnej Zvonárskej ulici z roku 1883. Prezrite si maurské prvky najstaršej synagógy v meste i priestrannú halu s liatinovými stĺpmi a drevenými emporami. Stavba značne poznačená časom je dnes sprístupnená pre mnohé umelecko-kultúrne podujatia. Synagóga je súčasť projektu Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva.Jedno z vrcholných diel významného budapeštianskeho architekta, Ľudovíta Oelschlägera, nájdete na Puškinovej ulici ako večný odkaz na utrpenie židovskej komunity Košíc a priľahlých obcí – toto miesto slúžilo ako koncentračná budova pred deportáciou do vyhladzovacích táborov počas Holokaustu. Nová ortodoxná synagóga je v neoklasickom štýle a jej interiér tvoria aj miestne tradičné motívy, centrálna hala i ženská galéria oddelená kovovou mechicou.Kalvínsky, či inak známy ako Reformovaný kostol nájdete na krásnom námestí vedľa Miklušovej väznice a pred vstupom do čarovnej Uličky remesiel. Kostol zo začiatku 19. storočia zahŕňa klasicistickú kazateľnicu a organ z roku 1813. Všimnite si na vrchole kostola tiež vzácneho kohúta z výšky 48-metrovej veže! A vedeli ste, že pôvodne bol tento kohút umiestnený na severnej veži Dómu sv. Alžbety?Dominikánsky kostol, alebo aj Kostol Nanebovzatia Panny Márie , je najstaršou sakrálnou stavbou v meste a zároveň aj najstarším dochovaným objektom Košíc vôbec. Gotická stavba približne z roku 1290 obsahuje aj oltár Ružencovej Panny Márie, ktorý slúži ako odkaz na svätého Dominika, zakladateľa rádu. Kostol s najvyššou vežou v meste (68 metrov) vo svojom podzemí schováva fantastické katakomby, ktoré tvorili v minulosti pôvodnú úroveň mesta.Morový stĺp, alebo Súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie , je barokový sakrálny objekt uprostred Hlavnej ulice v severnej časti a slúži ako odkaz na mor, ktorý postihol mesto v roku 1709 – 1710. Jej vrchol, Nepoškvrnená Panna Mária bola umiestnená v roku 1723 do výšky 14 metrov s 12-hviezdnym vencom. Symbolizuje lásku a opateru a ochrankyňu mestských obyvateľov pred biedou a utrpením. Jedno z pikošiek košickej Immaculaty je aj fakt, že sa v jej kamenných útrobách nachádzajú aj pozostatky svätého Valentína, patróna zaľúbených!Nevynechajte ani zvonicu Dómu svätej Alžbety venovanú svätému Urbanovi – patrónovi vinohradníkov z druhej polovice 16. storočia. V roku 1966 došlo k požiaru, pričom bol okrem strechy veže zničený aj zvon Urban. V rokoch 1967 – 1971 bola veža zrekonštruovaná do podoby, v akej ju poznáme dnes. Pred vstupom do si však stále môžete obzrieť zreštaurovaný zvon, na ktorého hornej časti je v latinčine umiestnený text: "Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet. Tráva uschne, kvet zvädne, ak ho ovanie dych Hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky." Urbanovu vežu navyše môžete navštíviť pri príležitosti výstavy omšových vín a výstavy o živote a diele kardinála Jozefa Tomka. Veža bola spolu s Dómom svätej Alžbety a niekdajšou Kaplnkou svätého Michala vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Premonštrátsky barokový kostol na Hlavnej ulici je ďalšou dominantou mesta s pôsobivým priečelím, pôvodnou jezuitskou výzdobou a doznievajúcou renesančnou architektúrou. Podrobne si prezrite aj iluzívnu maľbu od Erazma Schrötta z roku 1786, ktorá vytvára dojem tretej dimenzie i zdobenie hlavného oltáru s motívom svätej Trojice.Venujte pozornosť výnimočnej soche svätca na Dóme svätej Alžbety.je len jednou z pikošiek najväčšej katedrály na Slovensku. Zastavte sa pri nej a pozrite sa na sochu zblízka – mesto ju dalo postaviť už v roku 1748 a na terajšie miesto, do predsiene južného portálu, umiestniť v roku 1940. Svätý Florián je známy ako ochranca pred požiarom a patrón hasičov.Nadchli sme vás výberom TOP 10 sakrálnych stavieb Košíc? Stiahnite si našu online mapu svätých miest v Košiciach a naplánujte si prehliadku mesta vo vlastnom tempe úplne jednoducho so všetkými potrebnými informáciami! Nezabudnite sa tiež zastaviť v našom Visit Košice Infopointe na Hlavnej 59, kde si vychutnáte lukratívne zábery z interiérov i exteriérov sakrálnych stavieb mesta v najnovšej video projekcii.Informačný servis