Napravte škodlivé zásahy do práv obetí, vyzývajú odborníci poslancov pre zmeny v Trestnom zákone

Prípady budú premlčané

Zdôvodnenia sú dehonestujúce

Premlčacie doby majú svoje opodstatnenie

Politici vytvárajú precedens

Vyše 200 podpisov

14.2.2024 (SITA.sk) - Odborníci z pomáhajúcich profesií poskytujúci pomoc preživším sexuálneho násilia zneužívania sú znepokojení zo zmien, ktoré prináša novela Trestného zákona Informovala o tom mimovládna organizácia Možnosť voľby s tým, že poznajú mená a tváre konkrétnych ľudí, vrátane detí, ktorých sa tieto zmeny dotknú.Ako signatári v stanovisku vysvetlili, tieto zmeny v praxi znamenajú napríklad to, že doteraz nevyšetrené prípady znásilnení z rokov 2004 až 2014 budú premlčané a páchatelia tak budú nepostihnuteľní, pričom ide nielen o nenahlásené prípady, ale aj prípady, keď už bolo trestné oznámenie podané, no nepadlo obvinenie.Odborníci vyzvali poslancov, aby v ďalšom kroku napravili škodlivé zásahy do práv obetí. „Vyzývame ich, aby neskracovali legislatívne procesy a procesy potrebné na dosiahnutie spravodlivosti, neuzurpovali si priestor dialógu mocenským spôsobom a nevytláčali odborné názory na okraj," vyhlásili odborníci v spoločnom stanovisku.Odborníci ďalej vysvetlili, že zdôvodnenia, ktoré boli ponúknuté v rozprave, nie sú založené na odbornom poznaní problematiky násilia, práve naopak, sú hlboko dehonestujúce voči ľuďom, ktorí sexuálne násilie a zneužívanie prežili, a jednoznačne ukazujú, že v našej spoločnosti stále pretrvávajú mýty, ktoré spochybňujú ich bolesť, strach a poníženie.„Svojimi vyjadreniami vyslali poslanci hlasujúci za zmenu novely signál všetkým znásilneným osobám a sexuálne zneužívaným deťom, že im nebudú veriť, a že ak po rokoch naberú odvahu hovoriť, bude to už len ich problém – a to aj v prípade, ak pôjde o páchateľa, ktorý znásilnil viacero žien alebo zneužil desiatky detí," napísali signatári s tým, že podľa novely sa budú brať do úvahy iba obete znásilnenia, ktorým násilník ublížil len za posledných desať rokov.Už len samotné znenie zákona a spôsob, akým sa o sexuálnom násilí hovorí, môžu podľa expertov v spoločnosti posilniť atmosféru, v ktorej budú obete so svojím ponížením a strachom osamote a môže sa stať, že zo strachu z výsmechu a spochybňovania trestné činy nenahlásia.Dlhé premlčacie doby majú podľa expertov svoje opodstatnenie, pretože ženy majú často vážne dôvody na to, aby skutok nenahlásili hneď, napríklad keď žena s násilníkom žije v jednej domácnosti a má s ním deti.„Jednoducho sa tieto ženy boja o svoj život. Alebo sú ešte deťmi a nikto im neverí, že im to môže robiť ich blízky človek. Alebo patria do skupín zraniteľných ľudí – napríklad majú telesné, nezriedka aj mentálne znevýhodnenie, alebo sú vo vysokom veku a nedokážu presne popísať, čo sa im deje, a polícia tak násilníkov odhalí často až vtedy, keď spáchajú doslova sériu takýchto činov," upozornili odborníci.Novela teda podľa expertov neprináša žiadnu pozitívnu zmenu z pohľadu obetí a podkopáva desaťročia budovanú ochranu ich práv.„Na základe rigidných predsudkov, nedostatku odborných znalostí politici vytvárajú precedens, ktorý už teraz ubližuje stovkám obetí násilných činov. Takéto konanie mocných, tých, ktorí rozhodujú o kvalite života nás všetkých, považujeme, so všetkou expertnou skúsenosťou, ktorú máme, za neprípustné," uzavreli signatári.Stanovisko za deň podpísalo viac ako 200 ľudí z odbornej obce, ľudí pracujúcich v oblasti násilia a ochrany ľudských práv v mimovládnych organizáciách či v nezávislých a výskumných inštitúciách.Podpísali sa napríklad predstavitelia Ligy za duševné zdravie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti , Slovenského národného strediska pre ľudské práva, občianskeho združenia Žena v tiesni, Linky detskej istoty a tiež Centra spoločenských a psychologických vied SAV a ďalších pracovísk inštitúcie. Podpísali sa tiež mnohí psychológovia a psychiatri.