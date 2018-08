NAPRIEČ KRAJINOU: Dym z požiarov v Kalifornii dovialo do Washingtonu

Požiare v Kalifornii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. augusta (TASR) – V hlavnom meste Spojených štátov bolo vo štvrtok trochu cítiť dym, akoby niekde v okolí horelo. Išlo však o dym až z ďalekej Kalifornie, ktorý vetry preniesli krížom cez celú krajinu.informoval vo štvrtok denník Washington Post.Dym bol nad Washingtonom a okolím už niekoľko dní, ale až vo štvrtok klesol k zemskému povrchu a dal o sebe vedieť aj obyvateľom.Špecialista na kvalitu ovzdušia z ministerstva životného prostredia štátu Maryland potvrdil, že vo vzduchu namerali zvýšené množstvo jemných sadzí, oxidu uhoľnatého a uhlíka. V niekoľkých častiach tohto štátu bolo dokonca vydané upozornenie pre ľudí citlivých na kvalitu ovzdušia.Zvýšené množstvo jemných častíc namerali vo vzduchu aj na meracej stanici v hlavnom meste. Vzduch by mal podľa meteorológov prečistiť studený front, ktorý oblasť zasiahne v nedeľu.napísal Washington Post.Množstvo dymu vo vzduchu na východe Spojených štátov je však minimálne v porovnaní s tým, čo je na západe krajiny a tiež v Kanade, ktorá takisto bojuje s ohňom. Satelitné snímky dokonca ukázali, že dym z týchto požiarov sa dostal aj do subtropickej búrky Ernesto na severe Atlantického oceánu.Štát Kalifornia bojuje od 27. júla s najväčšími požiarmi vo svojich dejinách. Miestne noviny The Mercury News vo štvrtok informovali, že hasiči majú konečne navrch a dostali pod kontrolu 70 percent ohňov.