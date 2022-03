Napriek momentálnej vlne pandémie omikronu by mala miera nezamestnanosti klesať

Novým rizikom na obzore i pre trh práce je vojnový konflikt na Ukrajine. Ten má potenciál oslabiť ekonomický rast v Európe, vrátane Slovenska, a znížiť tak aj dopyt zamestnávateľov po pracovnej sile, najmä v prípade zastavenia dodávok plynu z Ruska.

Nesúlad medzi ponukou a dopytom

Miera evidovanej nezamestnanosti

22.3.2022 (Webnoviny.sk) -„V našom základom scenári so zachovanými tokmi komodít z Ruska však očakávame, že dopady na ekonomický rast by mohli byť tlmené, ekonomika by si mala stále uchovať jemný rast, trh práce by mal ostať relatívne robustný a nemal by vykázať zásadnejší nárast nezamestnanosti," uviedol analytik.Utečenci z Ukrajiny by podľa neho mohli krátkodobo aspoň čiastočne zmierniť problém so zvyšujúcim sa počtom voľných pracovných miest v ekonomike.Problémom by však opäť mohol byť nesúlad medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile. Medzi utečencami sú totiž podľa analytika prevažne ženy a deti, pričom voľné pozície sú najmä v priemysle, prípadne v stavebníctve a doprave.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 6,86 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti januáru tohto roka znížila o 0,10 percentuálneho bodu na 7,48 percenta.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v druhom mesiaci tohto roka medzimesačne klesol o 2,6 tisíca na takmer 185,4 tisíca.