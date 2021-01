Napriek pandémií bolo vlani menej zrušených živností ako v roku 2019

Noví podnikatelia

Oblasti pôsobenia

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - V minulom roku na Slovensku zaniklo 41 764 živností. Napriek pandémii a očakávaní o rekordnom počte zrušených živností je to pritom o 26 % menej ako v roku 2019. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.„Od roku 2017 sme každoročne evidovali rast v počte zrušených živnostenských oprávnení. Pokles však nastal práve v období celosvetovej pandémie,“ uviedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.Na Slovensku zároveň za vlaňajšok pribudlo 16 920 podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Toto číslo predstavuje rozdiel medzi novozaloženými (58 684) a zrušenými (41 764) oprávneniami na podnikanie.„Paradoxne, v roku 2019, kedy slovenská ekonomika rástla a nebola ovplyvnená krízou spojenou s pandémiou, presiahol prírastok podnikateľov – fyzických osôb - hranicu 7-tisíc, čo je o polovicu menej ako v roku 2020,“ doplnila Štěpánová.Čo sa týka oblastí pôsobenia jednotlivých fyzických osôb, najviac podnikateľov v uplynulom roku ukončilo činnosť v oblasti zemných prác, stavebných kompletizačných a dokončovacích prác a v sfére poisťovacích agentov a maklérov.Celkovo najvyšší počet oprávnení na podnikanie bol zrušený v januári minulého roka (5 296). "Čo sa však týka novozaložených podnikaní, najviac ich vzniklo v októbri (7 224), najmenej v apríli (2 469),“ uzavrela Štěpánová.Koncom roka 2020 bolo u nás celkovo registrovaných 473 629 podnikateľov - fyzických osôb, pričom aktívnych je 328 916. Medzi takýchto podnikateľov patria živnostníci, podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, osoby so slobodným povolaním, samostatne hospodáriaci roľníci či zahraničné osoby s bydliskom mimo územia Slovenska.