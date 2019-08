Napriek poklesu zásob v USA ceny ropy klesli, trhy zareagovali na Fed

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 1. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, prvý za posledných šesť dní, a to napriek výraznejšiemu poklesu zásob ropy v USA, než sa čakalo, a zníženiu úrokových sadzieb zo strany Fedu.Zásoby ropy v USA klesli podľa informácií amerického ministerstva energetiky za minulý týždeň o 8,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), čím sa dostali na najnižšiu hodnotu od novembra minulého roka. Analytici pritom počítali s poklesom len o 2,6 milióna barelov.Opačným smerom na ceny ropy však zapôsobila správa o raste produkcie na 12,2 milióna barelov denne a navyše, informácie z americkej centrálnej banky. Fed síce v súlade s očakávaniami úrokové sadzby znížil, a to o 25 bázických bodov do pásma 2 % až 2,25 %. Vedenie Fedu však trhy sklamalo, čo sa týka ďalších vyhliadok znižovania sadzieb. Zatiaľ čo trhy počítali s tým, že v tomto trende bude banka pokračovať, šéf Fedu Jerome Powell uviedol, že terajšia redukcia neznamená začiatok cyklu znižovania úrokov.Navyše, podporu trhom nepriniesli ani skončené dvojdňové rokovania o obchode medzi zástupcami Číny a USA. Tie sa totiž skončili bez akýchkoľvek náznakov pokroku. Ďalšiu schôdzku stanovili na september.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 9.12 h SELČ o 68 centov na 64,37 USD (57,73 eura) za barel. Počas obchodovania zaznamenala pokles aj o vyše dolár.Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 57,83 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 75 centov.(1 EUR = 1,1151 USD)