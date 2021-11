Napriek silnejúcej tretej vlne sa na Slovensku očkuje iba v štyroch firmách, ministerstvo dúfa v ďalšie

Zapoja sa aj do očkovania treťou dávkou

Uvítali by väčší záujem zamestnancov

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek silnejúcej tretej vlne sa aktuálne na Slovensku očkuje iba v štyroch firmách. Ako však pre agentúru SITA uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR , je predpoklad, že ich počet sa značne navýši kvôli očkovaniu treťou dávkou. „Od júna 2021 sa do očkovania zapojilo spolu 54 firiem, v ktorých sa zatiaľ zaočkovalo 6 792 zamestnancov," doplnil rezort.Očkovanie bolo podľa záujmu a kapacít realizované buď priamo v ambulanciách, ktoré sa nachádzajú v prevádzkach, výjazdovou očkovacou službou alebo pridelením slotov v konkrétnych vakcinačných centrách tak, aby sa mohli zamestnanci dať zaočkovať spolu.Firmy pritom budú pokračovať, respektíve sa opätovne zapoja do očkovania aj treťou, posilňujúcou dávkou. Komunikácia s nimi už podľa ministerstva prebieha.Očkovanie vo firmách sa rozbehlo v polovici júna tohto roka. Ako prvé sa do neho zapojili košický U. S. Steel , kysucký závod Schaeffler , ale aj automobilka Volkswagen . Podľa vyjadrenia jej hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej u nich možnosť nechať sa zaočkovať aj spolu s rodinnými príslušníkmi priamo v závode, respektíve v podnikovom zdravotnom stredisku využilo vyše 450 ľudí.Automobilka podľa jej slov privíta, keď sa v rámci prevencie a ochrany zdravia nechajú zaočkovať aj ďalší zamestnanci a budú sa tak podieľať na zvyšovaní kolektívnej imunity. „Aktuálne im odporúčame využiť verejne dostupné očkovacie miesta," dodala.Čo sa týka možného očkovania treťou dávkou, vzhľadom na dobrú dostupnosť očkovania vo verejných očkovacích miestach podľa nej neevidujú dopyt zo strany zamestnancov. Ďalšie kroky však budú závisieť aj od vývoja epidemickej situácie.