Napriek zníženiu úrokových sadzieb Trump opäť útočí na centrálnu banku

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) znížila v stredu (30. 10.) úrokové sadzby, už tretíkrát tento rok. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi to však nestačilo a tak ako niekoľkokrát predtým, aj teraz zaútočil na Federálny rezervný systém a najmä na šéfa banky Jeroma Powella. Podľa Trumpa kroky banky poškodzujú konkurencieschopnosť USA.," uviedol Trump na Twitteri s tým, že úrokové sadzby v USA by mali byť nižšie, než sú v Nemecku, Japonsku a inde.Fed znížil v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. Banka uviedla, že najnovšie uvoľnenie menovej politiky by malo podporiť ekonomiku a zabezpečiť, že obchodné spory a spomalenie ekonomiky vo svete ju nestiahnu do recesie. Zároveň však signalizovala, že k ďalšiemu zníženiu sadzieb tak skoro nepristúpi a urobiť to plánuje až vtedy, keď v ekonomike nastane obrat k horšiemu.