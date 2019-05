Národná diaľničná spoločnosť avizuje obmedzenia vo Zvolene a na D1

Na archívnej snímke diaľnica D1 pri meste Levoča, v pozadí nad inverznou oblačnosťou je časť pohoria Branisko. Levoča, 26. októbra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia vo Zvolene a na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a križovatkou Široké, ktoré sa začnú od štvrtka (9. 5.). Informuje o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.NDS bude od štvrtka 9.00 h do 7. júna 12.00 h obmedzovať dopravu na mostoch vo Zvolene. Obmedzenia sa týkajú cesty I/16, na ktorej bude odklonená doprava na obchádzkovú trasu. Tá bude viesť v smere Žiar nad Hronom – Zvolen po ceste I/66 po Ulici T. G. Masaryka a po ulici Dobronivská cesta.spresňuje Michalová. V smere Zvolen - Žiar nad Hronom sa trasa nebude meniť.priblížila hovorkyňa.Obmedzenia na východnej diaľnici D1 na moste Široké potrvajú od štvrtka od 9.00 h do 7. júna do 12.00 h. Stavebné práce tam bude NDS realizovať v dvoch etapách. V prvej etape bude doprava v smere na Prešov vedená okolo pracoviska v pravom a odbočovacom jazdnom pruhu, zatiaľ čo smer Poprad zostane bez obmedzenia. V druhej etape sa doprava presmeruje do ľavého pruhu, kde bude vedená v obojsmerných jazdných pruhoch.uviedla Michalová.