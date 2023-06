Národná rada by už podľa Fica nemala bez vlády rokovať, za súčasný stav vraj môže Čaputová (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.6.2023 (SITA.sk) - V tomto štádiu, keď Slovensko nemá vládu, by už Národná rada (NR) SR nemala rokovať. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede líder strany Smer-SD Ako dodal, Smer-SD si uvedomuje, že predkladané návrhy v parlamente sú súčasťou politickej predvolebnej kampane. Za návrhy poslanci Smeru-SD hlasujú len výnimočne.Fico súčasne vyhlásil, že za súčasný stav, v ktorom sa Slovensko nachádza, nesie zodpovednosť prezidentka Zuzana Čaputová . „Slovensko je krajina, ktorá nemá od 15. decembra 2022 vládu s plnými právomocami. Prezidentka neurobila žiadne kroky na konanie predčasných parlamentných volieb buď na jar, alebo v júni tohto roku. Namiesto toho si postavila svoj vlastný kabinet z rôznych ľudí, ktorí dnes dopadli v parlamente na posmech," uviedol predseda Smeru.Ako Fico ďalej uviedol, minimálne do 30. septembra bude vládnuť tím ľudí, ktorí neboli vybraní na základe výsledkov parlamentných volieb, a o ktorých prezidentka nerokovala s parlamentnými stranami.