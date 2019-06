Národné lesnícke centrum po rokoch vyplatilo náhradu mzdy Ľ. Lapinovej

Na archívnej snímke bývalá kontrolórka Národného lesníckeho centra Ľubica Lapinová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. júna (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC) po siedmich rokoch vyplatilo bývalej kontrolórke Ľubici Lapinovej náhradu mzdy za to, že s ňou nezákonne ukončilo pracovný pomer. TASR o tom informovala Katarína Žitniaková z organizácie Via Iuris, ktorá spolu s Alianciou Fair-play v roku 2014 Lapinovej udelila ocenenie občianskej statočnosti Biela vrana.O tom, že výpoveď je neplatná, rozhodol Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici už v roku 2016. V konaní však nepokračoval." priblížila advokátka Kristína Babiaková, ktorá spolupracuje s Via Iuris.Podľa organizácie Lapinovú NLC prepustilo po tom, čo upozornila na nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v známej kauze Forestportal. Ako dôvod uviedlo nadbytočnosť, hoci bola v tom čase jedinou kontrolórkou. Súd tiež neskôr upozornil na to, že na výpoveď nedali súhlas odbory. Bývalý zamestnávateľ tiež na Lapinovú podal dve trestné oznámenia, ktoré boli neskôr zastavené ako bezdôvodné.