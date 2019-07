Národné športové centrum rozhýbe Slovensko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Šport a pohyb sú hlavným motívom Európskeho týždňa športu, ktorý na Slovensku v tomto roku napíše už svoje piate pokračovanie. Dovedna v 41 krajinách Európy sa od 23. do 30. septembra bude športovať na každom kroku.Aj piaty ročník sa bude niesť v duchu hesla #BeActive, ktoré sa čoraz viac udomácňuje v povedomí širokej verejnosti i organizátorov športových podujatí. Slogan má nabádať ľudí k aktívnemu pohybu počas stanoveného týždňa, no následne aj po celý rok. Zapojiť sa môžu deti, mladší či starší ľudia, profesionáli či úplní amatéri, svoje miesto majú aj podujatia pre zdravotne znevýhodnených." uviedla v oficiálnej tlačovej správe ambasádorka Európskeho týždňa športu Jana Dukátová, majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy vo vodnom slalome.Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Koordinátorom projektu na Slovensku je tak ako po minulé roky Národné športové centrum. Zaregistrovať je možné rôzne športové podujatia, ktoré budú organizované na školách, pracoviskách, vonku, v športových kluboch a fitnes centrách. Aj v tomto roku bude jeho súčasťou špecifické večerné podujatie plné športu pre verejnosť, tzv. #BeActive Night, ktoré bude 28. septembra v Parku Andreja Hlinku v Bratislave.Vlani bolo na Slovensku počas samotného Európskeho týždňa športu registrovaných 659 akcií, čo je o 61 podujatí viac, ako tomu bolo v roku 2017. Popularita tohto projektu na Slovensku narastá a aj Slováci si začínajú uvedomovať nevyhnutnosť pohybových aktivít, ktoré patria k zdravému životnému štýlu. Celkovo bolo na podporu tejto udalosti v období od 1. septembra do 15. októbra minulého roka na Slovensku zaregistrovaných viac ako 1000 akcií, na ktorých sa aktívne zúčastnilo vyše 200.000 detí a dospelých. Pod hlavičkou #BeActive sa týždňa v roku 2018 zúčastnilo 12 miliónov Európanov.Informácie o Európskom týždni športu, rovnako ako aj registrácia športových podujatí, sú prístupné na internetovej stránke www.tyzdensportu.sk.