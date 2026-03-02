Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anežka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

02. marca 2026

Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou, štát prispeje viac ako troma miliónmi eur – FOTO


Tagy: Fond na podporu športu Medzinárodná federácia športovej streľby (ISSF) Minister športu a cestovného ruchu Modernizácia Rekonštrukcia Strelnica

Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ...



Zdieľať
645798975_122277912296213835_7619597349190675819_n 676x455 2.3.2026 (SITA.sk) - Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, historická strelnica na Štrkoch, ktorá vychovala generácie olympionikov a majstrov sveta, bola postavená v roku 1975 a počas celej svojej existencie neprešla zásadnou obnovou budov, zázemia ani samotných strelníc. V súčasnosti už nespĺňa podmienky na organizovanie pretekov ani na kvalitnú prípravu športovcov.

Modernizácia strelnice



Fond na podporu športu prispeje na modernizáciu strelnice sumou 3,5 milióna eur. Rekonštrukciou prejdú existujúce streliská a budovy, vybudujú sa dve nové streliská pre trap a pribudne nová moderná strelecká hala. Projekt bude realizovaný postupne počas plnej prevádzky a tréningového procesu, keďže na Slovensku neexistuje iné porovnateľné zariadenie pre športovú streľbu.

Ukončenie rekonštrukcie je plánované do konca roka 2028. Po jej dokončení bude areál spĺňať podmienky na organizovanie medzinárodných súťaží podľa pravidiel Medzinárodnej streleckej športovej federácie (ISSF).
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak v tejto súvislosti zdôraznil význam investície, pričom je podľa neho hanbou, že taký úspešný šport, ako je streľba, musel na modernú infraštruktúru čakať viac ako pol storočie. „Som preto rád, že tento dlh začíname konečne vyrovnávať," skonštatoval Huliak.

Minister zároveň pripomenul výnimočné postavenie športovej streľby na Slovensku. „Športová streľba je po vodnom slalome naším druhým najúspešnejším športom. Pravidelne prináša medaily z olympijských hier, majstrovstiev sveta i Európy. Neviem, či na Slovensku existuje iné športovisko, ktoré by vychovalo toľko majstrov sveta, Európy a olympionikov s medailami,“ zdôraznil.

Výrazné osobnosti slovenského športu


Pripomenul pritom, že na strelnici v Trnave vyrastali a trénovali viaceré výrazné osobnosti slovenského športu, ako napríklad olympijská víťazka Zuzana Rehák-Štefečeková, bronzová medailistka z olympiády Danka Hrbeková či majstri sveta Erik Varga alebo Marián Kovačócy.

„Všetci vyrastali a trénovali práve tu, v Trnave. Títo ľudia sú vzorom pre mladú generáciu. A vzory si zaslúžia dôstojné podmienky na prípravu,“ uviedol minister. Zároveň vyjadril presvedčenie, že moderné podmienky pomôžu zvýšiť členskú základňu a prilákať ďalšie talenty.

Modernizácia Národného streleckého centra podľa ministra predstavuje významný krok k systematickej podpore úspešných športov a vytvoreniu moderných podmienok pre reprezentantov Slovenska. „Dnešný deň je začiatkom novej kapitoly. Kapitoly, v ktorej si vážime úspech, tradíciu a systematickú prácu. Kapitoly, v ktorej štát jasne hovorí, že úspešné športy si zaslúžia moderné podmienky,“ uzavrel Huliak.


Zdroj: SITA.sk - Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou, štát prispeje viac ako troma miliónmi eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fond na podporu športu Medzinárodná federácia športovej streľby (ISSF) Minister športu a cestovného ruchu Modernizácia Rekonštrukcia Strelnica
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nová identita Wolt Marketu: dôraz na lokálne produkty, čerstvosť a každodennú kvalitu
<< predchádzajúci článok
Nie je to len o produkte. Rozhoduje aj obal

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 