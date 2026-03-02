|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou, štát prispeje viac ako troma miliónmi eur – FOTO
Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ...
2.3.2026 (SITA.sk) - Národné strelecké centrum v Trnave prejde modernizáciou. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, historická strelnica na Štrkoch, ktorá vychovala generácie olympionikov a majstrov sveta, bola postavená v roku 1975 a počas celej svojej existencie neprešla zásadnou obnovou budov, zázemia ani samotných strelníc. V súčasnosti už nespĺňa podmienky na organizovanie pretekov ani na kvalitnú prípravu športovcov.
Fond na podporu športu prispeje na modernizáciu strelnice sumou 3,5 milióna eur. Rekonštrukciou prejdú existujúce streliská a budovy, vybudujú sa dve nové streliská pre trap a pribudne nová moderná strelecká hala. Projekt bude realizovaný postupne počas plnej prevádzky a tréningového procesu, keďže na Slovensku neexistuje iné porovnateľné zariadenie pre športovú streľbu.
Ukončenie rekonštrukcie je plánované do konca roka 2028. Po jej dokončení bude areál spĺňať podmienky na organizovanie medzinárodných súťaží podľa pravidiel Medzinárodnej streleckej športovej federácie (ISSF).
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak v tejto súvislosti zdôraznil význam investície, pričom je podľa neho hanbou, že taký úspešný šport, ako je streľba, musel na modernú infraštruktúru čakať viac ako pol storočie. „Som preto rád, že tento dlh začíname konečne vyrovnávať," skonštatoval Huliak.
Minister zároveň pripomenul výnimočné postavenie športovej streľby na Slovensku. „Športová streľba je po vodnom slalome naším druhým najúspešnejším športom. Pravidelne prináša medaily z olympijských hier, majstrovstiev sveta i Európy. Neviem, či na Slovensku existuje iné športovisko, ktoré by vychovalo toľko majstrov sveta, Európy a olympionikov s medailami,“ zdôraznil.
Pripomenul pritom, že na strelnici v Trnave vyrastali a trénovali viaceré výrazné osobnosti slovenského športu, ako napríklad olympijská víťazka Zuzana Rehák-Štefečeková, bronzová medailistka z olympiády Danka Hrbeková či majstri sveta Erik Varga alebo Marián Kovačócy.
„Všetci vyrastali a trénovali práve tu, v Trnave. Títo ľudia sú vzorom pre mladú generáciu. A vzory si zaslúžia dôstojné podmienky na prípravu,“ uviedol minister. Zároveň vyjadril presvedčenie, že moderné podmienky pomôžu zvýšiť členskú základňu a prilákať ďalšie talenty.
Modernizácia Národného streleckého centra podľa ministra predstavuje významný krok k systematickej podpore úspešných športov a vytvoreniu moderných podmienok pre reprezentantov Slovenska. „Dnešný deň je začiatkom novej kapitoly. Kapitoly, v ktorej si vážime úspech, tradíciu a systematickú prácu. Kapitoly, v ktorej štát jasne hovorí, že úspešné športy si zaslúžia moderné podmienky,“ uzavrel Huliak.
Modernizácia strelnice
