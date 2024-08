Národniari chcú presadiť právo poslancov parlamentu sobášiť

10.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) chce presadiť právo pre poslancov Národnej rady (NR) SR vykonávať sobáše. Novelu zákona o rodine chcú predložiť už na najbližšiu septembrovú parlamentnú schôdzu.Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko je presvedčený, že zmeny prinesú nový rozmer do oblasti civilných obradov na Slovensku.„Cieľom je posilniť úlohu poslancov NR SR v spoločnosti a umožniť im byť prítomnými pri tých najdôležitejších momentoch v životoch našich občanov. Veríme, že táto úprava zákona bude pozitívne prijatá a prispeje k prehĺbeniu dôvery a zlepšeniu vzťahu medzi poslancami a verejnosťou,“ uviedol Danko.V prípade prijatia novely budú môcť poslanci vykonávať sobáše pred ktorýmkoľvek matričným úradom na slovenskom území. Cieľom je zvýšiť prestíž poslancov, či viac ich priblížiť k bežným ľuďom a posilniť ich úlohu v spoločnosti.„Môže to byť krásny spôsob, ako poslanci môžu preukázať svoju dôveru a podporu občanom, ktorí ich zvolili,“ dodal líder národniarov. Ak zmeny poslanci schvália, účinnosť by mohla novela nadobudnúť už začiatkom budúceho roka.