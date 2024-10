Národniari kritizovali útok Pellegriniho na ministerku kultúry, spochybnili jeho nadstraníckosť

Útoky na politických lídrov

Prezident očakával demisiu inej ministerky

7.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) berie na vedomie vyhlásenie prezidenta SR Petra Pellegriniho . Zároveň však kritizuje jeho údajne stranícku pozíciu, nakoľko sa správa, ako keby bol ďalej predsedom Hlasu-SD Ako informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová , národniari považujú útok na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú za pokus o odklonenie pozornosti od manažérskeho zlyhania ministerky zdravotníctva "Ministerka Dolinková za celý rok nepredstavila žiadnu reformu v zdravotníctve a sme si vedomí jej zlyhania," dodala kancelária SNS s tým, že aj Peter Pellegrini by mal toto zlyhanie vnímať ako svoje. Podľa SNS by ministerka Dolinková nemala odkladať svoju neschopnosť hájiť rezort zdravotníctva útokom na predsedu vlády "SNS vyzýva prezidenta SR, aby neútočil na premiéra Roberta Fica v súvislosti s údajným zlyhaním ministerky Dolinkovej, a tiež ho vyzývame, aby sa vyhýbal útokom na predsedu SNS Andreja Danka a ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú," uviedla SNS. Národiari na záver vyjadrili nádej, že Peter Pellegrini začne konať nadstranícky a nebude pokračovať v útokoch na politických lídrov.Prezident Peter Pellegrini očakával, že výmenou prvého člena súčasnej vlády nebude demisia ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), ale inej ministerky. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3."Ale osud sa vyvinul tak, ako sa vyvinul," skonštatoval prezident. Zároveň mu je ľúto, že Dolinková zo svojho postu odchádza preto, že necíti podporu predsedu vlády a vlády ako takej."Myslím si, že urobila kopec dobrej práce. Samozrejme, že nemohla za 11 mesiacov vyriešiť problémy, ktoré sa v slovenskom zdravotníctve nakopili za posledných 20 rokov," zdôraznila hlava štátu. Pelegrini zároveň odkázal, že demisiu Dolinkovej príjme vtedy, keď bude z rúk premiéra Roberta Fica ( Smer-SD ) vidieť adekvátnu náhradu.