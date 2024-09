Národniari sú prekvapení, ako prezident Pellegrini urazil a zaútočil na ich predsedu Danka

Prezident Peter Pellegrini v pondelok vyjadril ľútosť nad napätím vo vládnej koalícii. Konanie



„Vítam, že sa dve opozičné strany rozhodli prijať pozvanie a pôjdu rokovať s premiérom



Prezident Peter Pellegrini v pondelok vyjadril ľútosť nad napätím vo vládnej koalícii. Konanie predsedu SNS Andreja Danka označil za nepochopiteľné a za potenciálne rušivý faktor pre stabilitu vlády. Slovensko podľa neho stojí pred vážnou konsolidáciou, ktorú musí zvládnuť koalícia len v jednote a diskusii.„Vítam, že sa dve opozičné strany rozhodli prijať pozvanie a pôjdu rokovať s premiérom Robertom Ficom Smer-SD ) o konsolidácii. Ale čo predvádza Andrej Danko , je pre mňa nepochopiteľné, nerozumiem, či mu ide o destabilizáciu, alebo rozpad koalície a predčasné voľby. Jeho konanie nasvedčuje tomu, aby na Slovensku bol nepokoj, inak tomu jeho konaniu nerozumiem," povedal Pellegrini.

24.9.2024 (SITA.sk) - Slovenskej národnej strane (SNS) je ľúto, že prezident Peter Pellegrini sa svojím vyjadrením zaradil na úroveň hovorcu Hlasu-SD . Uviedla to strana vo svojom stanovisku.„Je pre nás prekvapením, ako urazil a osobne zaútočil na predsedu SNS Andreja Danka. Prezident Pellegrini hovorí o zmierení v spoločnosti, pričom v histórii slovenskej politiky si nepamätáme, že by sa prezident takto bezprecedentne ponížil, ako to urobil pán Pellegrini,“ konštatuje SNS. Prezident by mal mať nadhľad a nezasahovať do straníckych súbojov a podľa národniarov je jeho vyhlásenie prejavom toho, že sa nedokáže odosobniť od funkcie predsedu strany Hlas-SD.