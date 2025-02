Národný bezpečnostný úrad má aktuálne dostatočné personálne kapacity pre zabezpečovanie kyberbezpečnosti

Varovanie pred kybernetickým útokom

Profesionalita moderných hackerov

Umelá inteligencia a sofistikované spôsoby

13.2.2025 (SITA.sk) - Národný bezpečnostný úrad má momentálne dostatočné personálne kapacity v oblasti zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti. Vyplýva to z odpovede NBÚ pre agentúru SITA. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti , sekcia Národného bezpečnostného úradu, má v súčasnosti zaplnené takmer všetky tabuľkové miesta," uviedol hovorca úradu Peter Habara Národný bezpečnostný úrad podľa zákona rieši kybernetické bezpečnostné incidenty, vyhlasuje výstrahu a varovania pred závažným kybernetickým bezpečnostným incidentom, ukladá povinnosť vykonať reaktívne opatrenia a schvaľuje ochranné opatrenia.V poslednom období v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou rezonovali napríklad kyberútoky voči katastru nehnuteľností alebo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Účastníci expertnej konferencie Jesenná ITAPA 2024 sa ešte v novembri minulého roku zhodli, že počet kyberútokov neustále pribúda a už nejde len o individuálnu činnosť hackerov, ale organizovaných skupín.Ich potenciálnym cieľom sú všetci a nikto nie je voči nim 100-percentne odolný. Moderní hackeri pôsobia profesionálne, majú vlastné call centrá a dokážu ľudí oklamať tak, že si to častokrát ani nevšimnú. O kybernetických útokoch je podľa expertov už možné hovoriť ako o ekonomike.„Posledná veľká štúdia, ktorá rozoberala objem financií, ktorý sa pretočí v tejto oblasti, je 8 miliárd dolárov (7,6 miliárd eur). A to hovoríme len o oficiálnych číslach,“ uviedol v novembri 2024 generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií na Ministerstve financií SR Erik Minarovič. V súčasnosti sú najväčším rizikom útoky ako ransomvér, teda útoky spočívajúce v šifrovaní dát s následným vydieraním, sociálne inžinierstvo, či útoky na dodávateľský reťazec.„Kyberkriminalitu môžeme prirovnať k obchodu s drogami - len má nižšie náklady a riziká. A situácia sa zhoršuje, keď útočníci využívajú nové technológie, napríklad umelú inteligenciu, na ešte sofistikovanejšie spôsoby prenikania do systémov,“ zdôraznil v novembri Uros Zust z ISACA (medzinárodná profesionálna asociácia zameraná na IT governance) s tým, že kyberútok si dnes môže kúpiť ktokoľvek.„Je tu na to reálne trh. A skutočne nikto sa nemôže považovať za odolného voči kyberkriminalite. Ak má útočník všetky potrebné zdroje, znalosti a čas, je veľmi ťažké jeho pokusom zabrániť,“ dodal.