Národný dom v Banskej Bystrici je po 18 rokoch pod správou mesta, o využití pamiatky sa bude diskutovať

5.8.2025 (SITA.sk) - Národná kultúrna pamiatka Národný dom je po osemnástich rokoch opäť pod správou mesta Banská Bystrica. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková , 6. júla 2025 došlo k ukončeniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Hotel Národný dom s.r.o. z dôvodu zásadného porušenia zmluvných povinností. Významné architektonické dielo Emila Belluša tak prešlo späť do rúk samosprávy.„Od začiatku sme deklarovali záujem a dobrú vôľu ukončiť nájomný vzťah dohodou. Významnú kultúrnu pamiatku Národný dom tak máme opäť pod plnou kontrolou. V prvom rade potrebujeme zamedziť jeho degradácii, vypratať ho od odpadu a následne budeme pracovať na jeho koncepcii a ďalšom sprevádzkovaní,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko . Pracovná skupina mesta vykonala obhliadku objektu a určila prvé kroky na zabránenie ďalším škodám.„V súčasnosti realizujeme úkony smerujúce k zisteniu technického stavu objektu, s cieľom opätovne zabezpečiť dodávku elektrickej energie, vody, plynu a tepla. Prednostne sme zabezpečili odvoz a likvidáciu odpadu predstavujúceho potenciálne zdravotné riziko,“ doplnila prednostka Mestského úradu Marica Koreňová Mesto plánuje inventarizáciu vnútorného vybavenia a vydanie majetku tretím osobám na základe dokladov. Súpis pamiatkovo-chránených detailov potvrdil, že hodnotné prvky sú zachované. Samospráva je podľa Marhefkovej pripravená zapojiť odbornú verejnosť a kultúrnu obec do diskusie o budúcom využití tejto významnej pamiatky.