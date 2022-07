Národný inšpektorát dal za pravdu SND. Zrušil rozhodnutie o zákaze používania historickej budovy SND

21.7.2022 (Webnoviny.sk) -Vedenie Slovenského národného divadla dostalo rozhodnutie Inšpektorátu práce Bratislava o zákaze používania historickej budovy Slovenského národného divadla pre akúkoľvek činnosť 3. mája 2022. Vedenie divadla ho rešpektovalo a budovu ihneď uzatvorilo.Proti rozhodnutiu sa však odvolalo na Národný inšpektorát práce, ktorý rozhodnutie o zákaze používania historickej budovy SND v júli zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie."Pri preskúmavaní administratívneho spisu mal Národný inšpektorát práce za to, že inšpektor práce pri vydaní napadnutého rozhodnutia mnohonásobne pochybil," konštatuje v rozhodnutí z júla 2022 Národný inšpektorát práce."Došlo k vážnym procesným aj skutkovým pochybeniam zo strany inšpektora práce, pretože tento neuniesol bremeno zistiť a ustáliť jednoznačne a nepochybne skutkový stav veci na základe konkrétnych dôkazov vykonaných v správnom konaní. Vzhľadom na uvedené nie je bez pochybností preukázaná dôvodnosť vydaného zákazu," uvádza sa ďalej v rozhodnutí Národného inšpektorátu práce.Vedenie SND rozhodnutie Národného inšpektorátu práce víta."Rozhodnutie inšpektora práce o zákaze používania historickej budovy SND sme od začiatku považovali za tendenčné a účelové. Rozhodnutie Národného inšpektorátu práce nám teraz dáva za pravdu. Veľmi oceňujeme jeho rýchly, zodpovedný a kritický prístup k veci," hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička."Máme za to, že stav budovy bol a stále je bezpečný pre všetky akcie, ktoré nepotrebujú využívať divadelné technológie a ktoré si prinesú vlastnú techniku. Rovnako trváme na tom, že sme nijako neohrozovali zdravie a bezpečnosť ľudí na podujatiach, ktoré sa tam konali," dodáva Drlička.Interná analýza technického stavu historickej budovy SND bola jedným z jeho prvých krokov po jeho nástupe do funkcie. Z výsledkov analýzy vyplynulo, že divadelné a scénické technológie v historickej budove divadla nie sú vo vyhovujúcom stave. Išlo najmä o nákladné výťahy pre kulisy a elektrické ťahy, ktoré boli vyradené z prevádzky.Ďalšie scénické a javiskové zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnohodnotného divadelného predstavenia, ako napríklad divadelná točňa, inšpicientské a dorozumievacie zariadenia, elektroakustické ozvučenie či scénické osvetlenie, vykazovali vysokú poruchovosť a sú technicky zastarané.Vedenie SND preto v máji 2021 pristúpilo k uzavretiu budovy pre divadelnú činnosť."Technológie stavby, ktoré sú nevyhnutné pre chod budovy – ako kúrenie a chladenie, trafostanica či požiarna signalizácia –, sme revíziami a drobnými opravami stále udržiavali v stave, aby boli funkčné a bezpečné," vysvetľuje generálny riaditeľ SND Matej Drlička.V historickej budove SND sa preto konali len podujatia, pri ktorých nebolo treba využívať divadelné technológie. Prenajímatelia si však vždy do budovy museli priniesť vlastnú techniku vrátane elektrických agregátov, osvetlenia a ozvučenia.Vedenie SND vďaka prenájmom dokázalo aspoň čiastočne zabezpečiť financie potrebné na základnú údržbu historickej budovy SND až do jej kompletnej rekonštrukcie. Tie sa pohybujú vo výške 250-tisíc eur ročne.Slovenské národné divadlo v súčasnosti vo vlastnej réžii intenzívne pripravuje novú webovú stránku o historickej budove SND, ktorá prinesie bohatý fotoarchív a podrobné informácie o histórii divadla, míľnikoch divadelného života, poslednej veľkej rekonštrukcii budovy, ale aj o jej súčasnom stave a postupných krokoch plánovanej rekonštrukcie.V prípade, že opakovaná kontrola Inšpektorátu práce potvrdí, že stav historickej budovy SND si nevyžaduje jej úplné uzatvorenie a je bezpečný pre občasné návštevy verejnosti, vedenie SND plánuje budovu sprístupniť návštevníkom vo forme pravidelných komentovaných prehliadok. Vyhovie tak domácim aj zahraničným návštevníkom, ktorí dlhodobo volajú po tejto možnosti.Informačný servis