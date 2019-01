Národný letecký dopravca by mal fungovať na trhovom princípe

Ilustračná snímka. Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 23. januára (TASR) – Národný letecký dopravca by mal v prípade zriadenia fungovať na trhovom princípe v plnom vlastníctve alebo s podielom štátu a mal by byť akciovou spoločnosťou. V prvých piatich rokoch od založenia spoločnosti sa odhaduje celková finančná náročnosť investície v prípade nákupu lietadiel na takmer 175 miliónov eur a v prípade prenájmu na viac ako 127 miliónov eur. Uvádza sa to v informácii o vytvorení podmienok na zriadenie národného leteckého dopravcu, ktorá prezentuje výsledky analýzy. Materiál, ktorý predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, v stredu vzala na vedomie vláda.Pri analýze boli identifikované tri varianty národného leteckého dopravcu, ako najvhodnejší sa však ukázal trhový dopravca fungujúci bez dodatočných zásahov štátu.upozorňuje rezort dopravy v materiáli s tým, že štúdia zároveň odporúča ako právnu formu akciovú spoločnosť.Náklady na založenie národného leteckého dopravcu by v prípade nákupu lietadiel predstavovali približne 79,3 milióna eur. Ak by sa využila možnosť prenájmu, náklady by predstavovali zhruba 32,1 milióna eur. Navrhnutý letový poriadok predpokladá prevádzku 14 leteckých spojení, z toho desať z Bratislavy, tri z Košíc a jedno z Popradu. Celkové ročné prevádzkové náklady pri operovaní dvoch lietadiel sa odhadujú na 49 miliónov eur.Pri realistickom pohľade treba podľa analýzy počítať minimálne v prvých dvoch rokoch prevádzky so stratami v odhadovanej výške 31,9 milióna eur, resp. 22,1 milióna eur.konštatuje sa v materiáli.Ako vhodné lietadlá do flotily národného dopravcu sú odporúčané lietadlá s kapacitou 80 – 120 miest v kategórii väčších regionálnych lietadiel. Vzhľadom na finančnú náročnosť nákupu flotily sa pre úvodnú fázu prevádzky navrhujú dve lietadlá tohto typu. Ako najvyhovujúcejší typ lietadla pre projekt nového slovenského dopravcu určila analýza Embraer 190 s kapacitou 114 cestujúcich.Dopravca by sa podľa analýzy mal orientovať na všetky tri segmenty – vnútroštátne letecké spojenia, biznis spojenia aj spojenia pre podporu príjazdovej turistiky. Obdobie potrebné na úspešné spustenie prevádzky zároveň odhaduje štúdia v časovom intervale 21 až 24 mesiacov.Ako argument pre zriadenie národného leteckého dopravcu uvádza analýza odkázanosť na zahraničných dopravcov, ktorí často neoperujú tie letecké linky, ktoré by boli v súlade s najčastejšie kupovanými letenkami slovenských cestujúcich. Množstvo financií takdo zahraničia. V prospech národného dopravcu hovorí podľa materiálu aj neurčitosť situácie okolo brexitu.Medzi argumenty proti takémuto dopravcovi zaraďuje analýza skutočnosť, že zatiaľ všetky pokusy o ustálenie spoločnosti zameranej na pravidelnú osobnú leteckú dopravu na Slovensku zlyhali. Proti národnému dopravcovi hovorí aj silná konkurencia daná blízkosťou veľkých medzinárodných letísk.