Národný mediálny úrad by mal podľa Romana Michelka riešiť aj problematiku sociálnych sietí

Znevýhodnenie politického naratívu

Boj proti falošným účtom

27.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana presadzuje zriadenie Národného mediálneho úradu , ktorý bude mimo iného riešiť aj problematiku sociálnych sietí. Ako v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 pripomenul koaličný poslanec Roman Michelko (SNS), spoločnosť Meta , ktorá vlastní sociálnu sieť Facebook , avizovala zrušenie možnosti plateného zvyšovania dosahu politických príspevkov. Problém je podľa neho v tom, že algoritmy, ktoré odporúčajú obsah, zadáva samotná Meta, resp. Facebook.„A tie sú častokrát veľmi politicky korektné, „wokeizmus“, jednoducho, oni sú nastavené tak, že istý typ politického diskurzu preferujú a istý typ, naopak, nejakým spôsobom potláčajú,“ skonštatoval Michelko.Toto podľa neho znevýhodňuje politicky nekorektný politický naratív. Problémom podľa Michelka je aj to, že na sociálnych sieťach nie sú jasne vymáhateľné pravidlá. Mnoho ľudí bolo totiž podľa neho zablokovaných bez vysvetlenia.„Niekto zdieľa nevinný vtip a dostane 28-dňový ban, polročný ban, sedemmesačný ban. A toto je veľký problém. A preto chcem urobiť aj Národný mediálny úrad, aby komunikovali aj sociálne siate a aby sa jasne nastavili pravidlá,“ doplnil koaličný poslanec.Dodal, že s návrhom zákona na zriadenia úradu by mohlo prísť ministerstvo kultúry, alebo pôjde o poslanecký návrh. Podľa opozičného poslanca Gábora Grendela hnutie Slovensko ) môže byť zriadených aj 1000 úradov, kľúčové však je, kto na nich reálne vykonáva kompetencie. Spoločnosť Meta by sa pritom podľa neho mala primárne zamerať na boj proti falošným profilom na sociálnych sieťach.„Pretože šíriť rôzne dezinformácie, alebo vyslovené klamstvá cez sociálne siete, cez falošné profily, ktoré nenesú žiadnu zodpovednosť za svoje výroky, tam môžete cez falošné profily klamať, obviňovať ľudí a nič vám za to nehrozí,“ skonštatoval Grendel. Meta by v oblasti boja proti falošným účtom mohla byť podľa opozičného poslanca oveľa aktívnejšia.„Len by to znamenalo, že by ubudlo niekoľko miliónov falošných účtov. Tým pádom by bolo menej videní rôznych reklám a príspevkov a ekonomicky sa to až tak nevypláca,“ dodal Grendel.