Národný onkologický ústav už 25 rokov realizuje klinické skúšania

Bratislava 27. novembra (TASR) – Oddelenie klinických skúšaní v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave má 25 rokov. Informácie z klinického výskumu v zdravotníctve pomáhajú lekárom získavať nové informácie o lieku či liečebnom postupe a pacientom zabezpečujú prístup k inovatívnej liečbe a intenzívnu starostlivosť, aby mali nádej na vyliečenie a dlhší život. Uviedli to odborníci z NOÚ v stredu na workshope pri príležitosti osláv 25. výročia založenia oddelenia, ktoré vykonáva vlastný výskum, realizuje medzinárodné akademické skúšania aj farmaceutickým priemyslom podporované skúšania.povedal generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher. Klinické skúšania musia spĺňať prísne pravidlá.Na Slovensku pribudne ročne viac ako 30.000 nových prípadov onkologických diagnóz. Vedúca oddelenia klinických skúšaní NOÚ Daniela Světlovská pripomenula, že onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Veda a výskum v oblasti onkológie v uplynulých rokoch priniesli nové liečebné postupy, ktoré sa stali súčasťou štandardnej klinickej praxe a zlepšili prognózu onkologických pacientov. Oddelenie klinických skúšaní podľa Světlovskej slúži na organizačnú, koordinačnú a administratívnu podporu klinického výskumu. Podporuje realizáciu vlastných projektov, pričom sa zameriava najmä na liečbu nádorov semenníkov, rakoviny prsníka a probiotické štúdie. V rámci medzinárodných štúdií sa NOÚ stal členom Európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny. Doteraz vydal 72 publikácií, týkajúcich sa klinických štúdií.Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu Michal Mego tvrdí, že na Slovensku po klinickom skúšaní nie je spoločenská objednávka. Pacienti sú podľa neho ochotní zapojiť sa do klinického výskumu, ale problémom je aj nedostatok zdravotníckeho personálu.Za prelomovú inovatívnu onkologickú liečbu možno podľa odborníkov považovať imunoterapiu. V súčasnosti sa nové imunoterapeutické látky skúmajú u mnohých nádorových ochorení a ich účinnosť už bola potvrdená napríklad pri nádore kože, pľúc, močového mechúra, obličky, prsníka, hlavy a krku a tiež lymfómov.V januári v rámci Národného onkologického inštitútu vznikol register onkologických klinických skúšaní, ktorý obsahuje informácie o inovatívnych liečebných postupoch a aktuálne realizovaných klinických skúšaniach na Slovensku. Podľa riaditeľky inštitútu Márie Rečkovej v registri bolo od jeho vzniku zapísaných 27 štúdií a momentálne je otvorených 18. Je zvlášť určený pre odbornú verejnosť so zoznamom kritérií na zaradenie pacienta do klinického skúšania a pre laikov obsahuje informácie o aktuálnych klinických skúšaniach podľa typu diagnózy realizovaných v jednotlivých centrách. „uviedla Rečková. Cieľom je podľa nej spojiť pracoviská a robiť výskum koordinovane na národnej aj medzinárodnej úrovni.