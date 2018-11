Národný park Slovenský raj má nový návštevný poriadok, zmeny sa dotkli najmä turistických trás

BRATISLAVA 10. novembra – Národný park Slovenský raj má schválený nový návštevný poriadok, ktorý určuje pravidlá správania sa návštevníkov v parku a definuje priestory, kde a ako možno rozvíjať aktivity turizmu. Starý návštevný poriadok platil jedenásť rokov, zmeniť sa ho rozhodli aj v súvislosti s novou zonáciou Slovenského raja.

Nové lokality pre skalolezcov a lyžiarov

Šesť cyklotrás a chodníky na jazdu na koni

Najdôležitejšími zmenami, ktoré nový návštevný poriadok prináša, sú trasy pre jazdu na koni, nové cyklotrasy, nové lokality pre skalolezenie a ľadolezenie, zjednodušený postup pri povoľovaní verejných podujatí, nové pravidlá pre návštevu Ferraty HZS Kyseľ a splavovanie Prielomu Hornádu.Predtým mohli skalolezci liezť len na Tomášovský výhľad, teraz pribudli ďalšie tri lokality – Letanovský mlyn, Hrdlo Hornádu a Stratenská píla. Lyžovať sa môže v šiestich areáloch, a to Mlynky – Biele Vody, Dedinky, Dobšinská Maša, Vernár, Hrabušice – Zelená hora a Dolka.V Slovenskom raji pribudlo šesť nových cyklotrás aj chodníky na rekreačnú jazdu na koni. Lezenie po ľadopádoch je dovolené len v období od 1. decembra do 15. marca na miestach Suchá Belá, Sokolia dolina, Kláštorská roklina, Letanovský mlyn, Zejmarská roklina a Piecky – Veľký vodopád.Novinkou je tiež možnosť splavovať Hornád, no len v jeho hornom toku. Stanovanie a táborenie je dovolené v areáloch kempingov Podlesok, Čingov a Dedinky.